R. Žemaitaitis atskleidė, kur svarstoma įdarbinti R. Saulytę

„Penktadienį (…) mes su Inga (Ruginiene – ELTA) dar kartą pasišnekėjome, kur galėtume R. Saulytę (įdarbinti – ELTA), kur ji savo patirtį, žinias galėtų sustiprinti“, – LRT televizijai antradienį sakė politikas.
„Gali būti, kad bus (įdarbinta – ELTA) ir Aplinkos ministerijoje, gali būti ir kad Energetikos ministerijoje“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad dar praėjusią savaitę „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę R. Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.
Antradienį prezidentui buvo pateikta iki šiol Aplinkos ministerijai vadovavusio Povilo Poderskio kandidatūra. Tiesa, jis ministru dar nebuvo patvirtintas – trečiadienį rengiamas jo ir prezidento Gitano Nausėdos susitikimas.
