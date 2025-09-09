Slaptas „socdemų“ susibėgimas: apsisprendė, ką pasirinkti – G. Nausėdą ar R. Žemaitaitį

Anksčiau G.Nausėda buvo sakęs, kad P.Poderskio aplinkos ministru nebemato, o energetikos ministru nori palikti demokratų deleguotą Žygimantą Vaičiūną.
„Nemuno aušra“ jau pakluso prezidento reikalavimui neteikti partinių ministrų, tačiau šalies vadovo atmetinėjamos ir nepartinių kandidatūros juos galutinai įsiutino. „Aušriečiai“ net prakalbo apie traukimąsi iš koalicijos, jei partneriai „socdemai“ jų neužstos prieš G.Nausėdą.
Praėjusią savaitę į aplinkos ministres R.Žemaitaitis buvo pateikęs Renatos Saulytės kandidatūrą, kuri galiausiai nesulaukė I.Ruginienės palaiminimo ir Prezidentūros durų oficialiai net nepasiekė.
Lrytas šaltinių žiniomis, pirmadienį vakare sušauktame skubiame LSDP valdybos posėdyje buvo konstatuota, kad prezidentas peržengia Konstitucijos ribas, atmetinėdamas „aušriečių“ kandidatus į ministrus. Apsispręsta įsiklausyti į koalicijos partnerių, o ne G.Nausėdos pageidavimus.
Socialdemokratai dabar net mano, kad R.Žemaitaitis galėtų skirti partinius ministrus ir šis G.Nausėdos prieš beveik metus išsakytas reikalavimas yra perteklinis.
Ilgametis „socdemas“, partijos valdybos narys Vytenis Povilas Andriukaitis Lrytas patvirtino apie tokių pokalbių turinį ir pabrėžė, kad prezidentas pamiršo, jog Lietuva nėra prezidentinė respublika ir atsakomybę už savo Vyriausybę neš pati I.Ruginienė, todėl jos žodis ir turi būti lemiamas.
„Prezidentas negali nurodinėti, kokia turi būti Vyriausybės sudėtis. Tai nėra prezidento kompetencija. Prezidentas, aptariant ministrų kandidatūras, turi tik patariamąją, o ne lemiančią funkciją“, – Lrytas teigė V.P.Andriukaitis.
„Parlamentinėje demokratijoje negali būti tokios tezės „aš netvirtinsiu ministrų, kurie yra partijos nariai“. Ką tai reiškia? Tai reiškia ar neišprusimą, ar nesusigaudymą, ar dar ką nors? Konstitucija aiškiai nustato, kad parlamentinė demokratija remiasi rinkimais, kokia politinė dauguma susiformuoja Seime.
Pagal Konstituciją, Seimo nariai gali būti ir ministrais. Manau, kad prezidentas tai turėtų gerbti“, – pareiškė V.P.Andriukaitis.
Socialdemokratas šalies vadovą paragino dar kartą paskaityti Konstituciją ir nebevartoti tokių sąvokų, kaip „tvirtinsiu“ ar „netvirtinsiu“.
„R.Žemaitaitis, kadangi yra išrinktas į Seimą, ir išrinkti kiti su juo atstovai, įgyja visas teises, kai Seime prisiekia laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Ir čia nei G.Nausėda, nei žurnalistai nieko pakeisti negali“, – rėžė politikas.
V.P.Andriukaitis tikino, kad nekeičia savo pozicijos, jog koalicijoje nenorėjo matyti „Nemuno aušros“, tačiau, jeigu jau nuspręsta tokią formuoti, R.Žemaitaitis tampa lygiaverčiu valdančiosios daugumos nariu, todėl „aušriečių“ konstitucinės teisės esą negali būti suvaržytos.
Ar pyksis su G.Nausėda, kad apgintų R.Žemaitaitį?
„Ne, nei einame pyktis su G.Nausėda, nei einame ką nors ginti. Norime likti ištikimi Konstitucijai“, – pakartojo socialdemokratas.
Anot jo, jei prezidentas laikytųsi konstitucinių nuostatų ir nenurodinėtų, kas gali, o kas negali tapti ministrais, jokių problemų dėl naujosios Vyriausybės sudėties nekiltų ir nereikėtų kalbėti apie nepilno Ministrų kabineto tvirtinimą.
„Nepatinka ar patinka išrinkti Seimo atstovai, bet jie yra išrinkti. Niekas negali nuneigti rinkėjų valios. Dėl to tenka konstatuoti, kad nauja dabartinė dauguma yra tokia ir ji turi pilnas teises elgtis konstituciškai“, – pažymėjo V.P.Andriukaitis.
Tokios pozicijos esą laikosi visa LSDP valdyba.
„Priėmėme sprendimą, kad mes negalime laužyti nei Konstitucijos, nei Konstitucinio Teismo nutarimo, ir nemanome, kad kažkas turi didesnius įgaliojimus, nei pateikti Konstitucijoje“, – dėstė jis.
G.Nausėda antradienį pareiškė, kad netvirtins visos Vyriausybės, jei bus nauji kandidatai į energetikos bei aplinkos ministrus, nes šių nespės patikrinti tarnybos. Tokiu atveju, jo teigimu, tektų tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą arba su P.Poderskiu ir Ž.Vaičiūnu.
„Jeigu premjerei tinka pasiūlyti kandidatai ir ji mano, kad gali su jais darbuotis, tai yra jos atsakomybė pateikti pilną Vyriausybės sudėtį. (...) Prezidentas šiuo atveju vaidina patariamąjį vaidmenį, o ne pagrindinį, ne jis formuoja Vyriausybę“, – dar kartą pakartojo V.P.Andriukaitis.
Nuo ketvirtojo koalicijos partnerio iki tik patariamojo balso tik vienas žingsnis?
„Jis nėra ketvirtasis koalicijos partneris. Prezidentas neformuoja valdančiosios daugumos. Seime susiformuoja vienokia ar kitokia valdančioji dauguma ir ta dauguma nusprendžia Ministrų kabineto sudėtį“, – nukirto socialdemokratas.
Po susitikimo su G.Nausėda paskirtoji premjerė I.Ruginienė turėjo atvykti į Vyriausybės posėdį bei teikti komentarus žiniasklaidai, tačiau viešumoje nebepasirodė. Jos atstovai nurodė, kad planai keičiasi ir komentaras bus teikiamas tik trečiadienį, jau prasidedant Seimo rudens sesijai.
Tiesa, jie patvirtino, kad I.Ruginienė prezidentui pateikė pilną Ministrų kabineto sudėtį su R.Žemaitaičio norimais P.Poderskiu ir M.Jablonskiu.
