D. Šakalienė kalbėjo su Lenkijos gynybos ministru: oro erdvės gynybai matome poreikį turėti „Baltic Sentry“ tipo operaciją

„Ką tik turėjome telefoninį pasitarimą su Lenkijos gynybos ministru, aptarėme situaciją Lenkijoje ir NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimą. Visiškai palaikome Lenkiją. Abu matome poreikį turėti „Baltic Sentry“ tipo operaciją Rytų flango pasienio oro erdvės gynybai“, – Eltai teigė D. Šakalienė.
Kaip skelbta, sausio mėnesį NATO pajėgos pradėjo iniciatyvą „Baltic Sentry“, skirtą sustabdyti diversijas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos jūroje.
Pasak ministrės, šią idėją ji aptars su šiuo metu Vilniuje viešinčiu NATO pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu (SACEUR) Alexusu Grynkewichu.
„Tokią idėją prieš savaitę išsakiau vyriausiam sąjungininkų pajėgų Europoje vadui, planavome ją aptarti jo vizito metu Vilniuje. Lenkijos situacijos fone tikiuosi greitų ir stiprių sprendimų – sustiprinti Aljanso pajėgumai pasienyje reikalingi kaip įmanoma greičiau“, – akcentavo ji.
D. Šakalienės teigimu, ketvirtadienį suplanuotas trijų Baltijos šalių gynybos ministrų skambutis situacijai aptarti.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
