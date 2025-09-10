Dėl gaisro Vilniaus pakraštyje skelbiama lokali ekstremali situacija, evakuojami gyventojai: pranešė, ką būtina žinoti

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
„Kad visi procesai vyktų sklandžiau ir greičiau, skelbiama lokali ekstremalioji situacija adresu Baltosios Vokės g. 35“, – teigiama savivaldybės pranešime spaudai.
„Dėl gyventojų saugumo vykdoma evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos. Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta.
Gyventojai apie evakuaciją informuojami GPIS pranešimais. Jeigu kyla klausimų, ar turite evakuotis – skambinkite savivaldybės trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Vilniaus savivaldybė pasirūpins evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais. Tikimės, kad gaisras bus sėkmingai užgesintas ir žmonės galės greitai grįžti į savo namus.
5 km spinduliu nuo įvykio vietos rytoj neveiks mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10). Jau dabar vaikai ir švietimo įstaigų darbuotojai evakuojami.
Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Eismas ribojamas 2 km spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių. Skatiname rinktis kitus maršrutus.
Priimti kiti sprendimai, suteikiant svarbiausią nelaimės likvidavimo pagalbą:
– Vilniaus vandenys jau šiandien pakeitė vandens spaudimą, kad ugniagesiai gautų daugiau vandens gesinimui;
– Vilniaus viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui;
– Grinda pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius;
– Sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Primename, kad trečiadienio rytą pranešta apie sprogimus ir gaisrą Vilniaus pakraštyje. Užsidegė 8 traukinio vagonai su dujomis, vėliau liepsnos pasiekė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai trečiadienį 16 val. gaisro dar nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
