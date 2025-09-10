F. Jansonas prabilo apie aušriečių ultimatumą G. Nausėdai –„Tai niekur neveda“

„Ultimatumų kėlimas, suprantu, gali būti politikos leksikono dalis. Tai kol viena partija grasina kitai partijai ir savo koalicijos parteriams, priimkime tai kaip žaidimą Seime. Jeigu ruošiamasi ultimatumais ar šantažu kalbėtis su prezidentu ar Lietuvos valstybe – tai niekur neveda“, – trečiadienį LRT radijui sakė F. Jansonas.
„Šiuo atveju, kandidatai (į aplinkos ir energetikos ministrus – ELTA) buvo pateikti paskutinę akimirką ir jų neįvertinus, nesurinkus informacijos, nesikalbėjus tikėtis, kad jie bus skubiai patvirtinami tik todėl, kad jie yra „Nemuno aušros“, ar tik todėl, kad „Nemuno aušra“ kažkuo pagrasino – tai būtų naivu“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, šalies vadovas laikosi principo, jog, kaip ir pernai lapkritį, netvirtins partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus. Tiesa, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis naujienų portalui lrytas.lt teigė manantis, jog netvirtindamas kai kurių ministrų G. Nausėda viršija savo įgaliojimus.
F. Jansonas su tokiais svarstymais nesutiko ir ragino Prezidentūros kritikus įvardyti kandidatus, kurie galėjo būti tinkami ministrai, tačiau jiems koją pakišo narystė „Nemuno aušroje“.
„Prezidentas yra pasakęs – kol vyksta tyrimas dėl partijos finansavimo rinkimų laikotarpiu, tai tas partinių ministrų klausimas yra ribojamas šios aplinkybės. Iš kitos pusės, būkim biedni, bet teisingi: tegul ponas Andriukaitis, ponas Žemaitaitis ar jūs – įvardykite tas pavardes, kurios tokie geri ministrai būtų buvę, jeigu tik nepriklausytų „Nemuno aušrai“. Tiesiog pora pavardžių pasakykite – ir tiek“, – atkirto prezidento patarėjas.
Klausimai dėl P. Poderskio – niekur nedingo
„Aušriečiai“ prezidentui pasiūlė skirti aplinkos ministru šiuo metu laikinai pareigas einantį Povilą Poderskį.
Vis tik, vasarą šalies vadovas teigė nematantis politiko tęsiant darbą naujojoje Vyriausybėje.
F. Jansonas tikina, kad G. Nausėdos pozicija iš esmės nepasikeitė – kandidatas į ministrus turės atsakyti į kilusius klausimus dėl jo tinkamumo eiti ministro pareigas.
„Turbūt niekas nepasikeitė. Prezidentas išsakė savo nuomonę ir klausimai, kurie buvo keliami prieš mėnesį dėl pono Poderskio – niekur nedingo“, – pabrėžė jis.
„Ponas Poderskis yra pateiktas kandidatu į ministrus – oficialiai pateiktas. Prezidentas, be abejo, susitiks ir (užduos – ELTA) tuos klausimus. Nuo pono Poderskio turbūt priklauso, kaip jis paaiškins, kiek sugebės pagrįsti vienus ar kitus sprendimus arba veikimus, arba neveikimus. Ir iš to bus padarytos išvados“, – akcentavo F. Jansonas.
G. Nausėda su kandidatu P. Poderskiu susitiks trečiadienio popietę.
Kandidatas į energetikos ministrus turi būti „bent jau ne galva blogesnis“ už Ž. Vaičiūną
Taip pat trečiadienį šalies vadovas susitiks su kandidatu į energetikos ministrus, teisininku Mindaugu Jablonskiu.
Vis tik, Prezidentūra rėmė laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną – G. Nausėda buvo teigęs, jog politikas galėtų tęsti darbus Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
F. Jansonas nurodo, kad taip prezidentas siekė apsaugosi Lietuvos energetikos sektorių.
„Dabar viskas suverčiame į „išsaugokime eilinį Rajaną“. Taip nėra. Prezidento siekis yra išsaugoti Lietuvos energetiką, energetikos visą veikimą“, – pastebėjo patarėjas.
„Ta komandą, kuri vadovaus ministerijai, visų pirma, turi neturėti jokių sąsajų su atskiromis interesų grupėmis, kurių energetikos sferoje yra pakankamai daug. Antras dalykas – turi būti profesionalai, kurie sugebėtų tai daryti. Tai, šiuo atveju, ponas Vaičiūnas – jis jau antrą kartą dirba ministru ir jo profesionalumas žinomas, net tą tarpą, kuris buvo tarp ministravimų, jis neveikė kurios nors interesų grupės naudai“, – aiškino F. Jansonas.
Todėl, tęsė jis, kandidatas į energetikos ministrus turėtų būti „ne galva blogesnis“.
„Kitas kandidatas – gerai, nebūtinai geresnis, bet turėtų būti bent jau ne galva blogesnis. Kalbame apie labai svarbų sektorių“, – pakartojo jis.
Pasisakė apie patvirtinus Vyriausybės narius: prezidentas tiki, kad jie gali būti gerais ministrais
Kaip skelbta, antradienį prezidentas patvirtino 12 naujosios Vyriausybės ministrų – patvirtino kol kas nesulaukė aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūros.
Tiesa, kiti kandidatai, dėl kurių patirties ir kompetentingumo viešojoje erdvėje kelta nemažai klausimų, sulaukė G. Nausėdos patvirtinimo. F. Jansonas aiškina, kad prezidentas tiki, jog patvirtintieji politikai gali būti gerais ministrais.
„Ne, jie (patvirtinti ministrai – ELTA) nėra iš bėdos. Jie visi, sakykime, išsakė prezidentui savo poziciją, savo matymus, turi patirties, turi ir politinės patirties, ir patirties tose sferose. Ar jie labai žinomi? Ne, nebūtinai visi žinomi“, – kalbėjo jis.
„Jeigu jis (prezidentas – ELTA) juos patvirtino, reiškiasi, jis tiki, kad jie gali būti gerais ministrais“, – pažymėjo šalies vadovo patarėjas.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
