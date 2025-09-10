G. Nausėda: Rusija sąmoningai plečia savo agresiją – dronų spiečius virš Lenkijos yra dar vienas įrodymas

„Rusija sąmoningai plečia savo agresiją, keldama vis didesnę grėsmę Europai. Dronų spiečius virš Lenkijos teritorijos yra dar vienas įrodymas – kaip ir grasinanti retorika NATO rytinio flango atžvilgiu“, – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
„Pasaulis privalo sustabdyti agresorių – palaužti jo karo ekonomiką ir gebėjimą naikinti bei žudyti“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą, Rusijai vykdant ataką prieš Ukrainą, po pakartotinių oro erdvės pažeidimų Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Kaimyninės šalies ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė oro erdvės pažeidimus pavadino „agresijos aktu“.
Gitanas NausėdaRusijaLenkija
