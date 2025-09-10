Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda: Rusija sąmoningai plečia savo agresiją – dronų spiečius virš Lenkijos yra dar vienas įrodymas

2025 m. rugsėjo 10 d. 09:16
Augustė Lyberytė
Lenkijos oro erdvę pažeidus rusų bepiločiams orlaiviams, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Maskva sąmoningai plečia savo agresiją ir kelia vis didesnę grėsmę visai Europai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Rusija sąmoningai plečia savo agresiją, keldama vis didesnę grėsmę Europai. Dronų spiečius virš Lenkijos teritorijos yra dar vienas įrodymas – kaip ir grasinanti retorika NATO rytinio flango atžvilgiu“, – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
„Pasaulis privalo sustabdyti agresorių – palaužti jo karo ekonomiką ir gebėjimą naikinti bei žudyti“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą, Rusijai vykdant ataką prieš Ukrainą, po pakartotinių oro erdvės pažeidimų Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Kaimyninės šalies ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė oro erdvės pažeidimus pavadino „agresijos aktu“.
Gitanas NausėdaRusijaLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.