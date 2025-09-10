Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
I. Ruginienė – apie situaciją dėl gaisro: prakalbo apie pagalbą savivaldybėms, prašo kantrybės

2025 m. rugsėjo 10 d. 16:59
Kilus gaisrui Vilniaus pakraštyje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad esant poreikiui savivaldybėms bus teikiama reikiama pagalba.
„Ši situacija parodė didžiulę institucijų tarnybų bendrų veiksmų svarbą. Esu dėkinga visiems už pasiaukojančią tarnybą“, – trečiadienį „Facebook“ paskelbė I. Ruginienė.
„Prašau visų kantrybės ir susitelkimo. Esant poreikiui, savivaldybėms bus teikiama pagalba“, – pridūrė ji.
Kaip jau buvo skelbta, trečiadienį ryte Vilniaus pakraštyje esančioje suskystintų dujų pilstymo stotyje užsidegė traukinio vagonai. Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras.
Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
Vilniaus savivaldybė taip pat informavo, kad 5 kilometrų spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks šios mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10).
Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Taip pat pranešama, kad eismas yra ribojamas 2 kilometrų spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių.
Kaip anksčiau žurnalistams teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas Donatas Gurevičius, per gaisrą nukentėjo du žmonės. Vienas jų patyrė kūno nudegimus.
