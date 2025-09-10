Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė tikina R. Žemaitaičio nematanti kaip viską griaunančio viruso

2025 m. rugsėjo 10 d. 13:36
Lrytas.lt
Seimo liberalui Simonui Gentvilui keliant klausimus, ar „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesikėsins užvaldyti valstybinių įmonių Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijose, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atmeta tokias opozicijos atstovo abejones. Pasak politikės, „aušriečių“ lyderis jos vadovaujamos Vyriausybės nesugriaus.
Daugiau nuotraukų (3)
„Remigijų Žemaitaitį apibūdinote, kaip kažkokį virusą, kuris staiga ateis ir viską sugriaus“,– atsakydama parlamentarui teigė I. Ruginienė.
„Aš jo tai taip nevadinčiau“, – tęsė ji.
Socialdemokratės teigimu, sprendimus priima visa Vyriausybė. Todėl, tikino ji, liberalo parlamente parodytas būgštavimas, esą „aušriečiai“ „užvaldys“ konkrečias ministerijas – yra nepagrįstas.
„Kaip bebūtų, tam tikrus strateginius sprendimus priima visa Vyriausybė, tai, man atrodo, kad tas kolektyvinis balsas tikrai suveiks“,– pridūrė ji.
S. Gentvilas trečiadienį vykusio posėdžio metu paskirtosios premjerės teiravosi, ar „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis nesikėsins užvaldyti valstybinių įmonių Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijose.
„Ką jūs darysite, kad valstybinių įmonių Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje, Energetikos ministerijoje, kuri priklauso „Nemuno aušrai“ neužvaldytų Remigijus Žemaitaitis taip, kaip jis stengėsi užvaldyti Žemės ūkio ministerijoje?“,– teiravosi parlamentaras.
Kaip skelbė LRT.lt, XIX-osios Vyriausybės žemės ūkio ministras I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą, apklausoje dalyvavo ir pats I. Hofmanas. Tada jis patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.
Vėliau I. Hofmanas įvardijo, kad R. Žemaitaitis siekė keisti ministerijai pavaldžios Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovus.
Inga RuginienėRemigijus Žemaitaitiskoalicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.