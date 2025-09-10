LRTK: A. Ramanausko pasisakymai nebuvo nukreipti prieš konkrečią tautinę ar kalbinę bendruomenę

Pasak LRTK, sprendimo patikslinimas skirtas išvengti klaidingo įspūdžio apie tautinės mažumos persekiojimą, kuris galėtų būti netinkamai interpretuojamas tiek šalies viduje, tiek užsienyje.
„Mūsų tikslas – kad sprendimai būtų tikslūs ir proporcingi. Viena vertus, aiškiai konstatuojame: nesantaikos kurstymas yra netoleruotinas. Kita vertus, pažymime – šiuo atveju jis nebuvo nukreiptas prieš tautinę mažuma“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Jo teigimu, už šiuos pažeidimus A. Ramanauskui pagrįstai taikytas įstatyme numatytas įspėjimas.
LRTK nurodo, kad sprendimo tikslinimas nereiškia, jog pažeidimas tampa mažiau pavojingas, ir pabrėžia, kad A. Ramanausko pasisakymuose buvo konstatuotas nesantaikos kurstymas, kuris peržengia saviraiškos laisvės ribas ir prieštarauja Visuomenės informavimo įstatymui.
LRTK praėjusių metų spalio 16 d. priėmė sprendimą, kuriuo A. Ramanauskui paskyrė įspėjimą dėl jo viešai laidoje pareikštos nuomonės.
ELTA primena, kad pernai daug kritikos viešojoje erdvėje sulaukė A. Ramanausko teiginiai apie rusų kultūrą vartojančius asmenis „Youtube“ platformoje transliuoto pokalbio su Nacionalinio susivienijimo atstovu Vytautu Sinica metu.
Žinomas televizijos laidų vedėjas laidoje kalbėjo apie tai, kad iš rusiškus filmus žiūrinčių ir rusiškos muzikos besiklausančių tėvų reikėtų atimti vaikus. Vėliau A. Ramanauskas atsiprašė dėl savo pareiškimų.
Dėl A. Ramanausko pasisakymo Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, viešo kurstymo smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiais asmenimis dėl jų tautybės ir kalbos.
A. Ramanauskas dėl LRTK sprendimo skirti jam įspėjimą teismui pateikė skundą. Regionų administracinio teismo Kauno rūmai šių metų birželį sudarė galimybę taikiai baigti bylą žinomam radijo ir televizijos laidų vedėjui ir LRTK.