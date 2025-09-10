Atsistatydinantis S. Skvernelis atvirai kreipėsi į kolegas: davė pažadą ir liberalams

Žinoma, jei jo kandidatūrai pritars Seimas.
Pirmąją Seimo rudens sesijos dieną S.Skvernelis iš tribūnos paskutinį kartą kaip parlamento vadovas kreipėsi ir į kolegas.
„Norėčiau tiesiog padėkoti visiems jums už bendrą darbą. Man atrodo, kad tie devyni mėnesiai prasmingi, tokie simboliniai Seime.
Aš, aišku, turbūt vertinu iš savo subjektyvios pusės – man atrodo, kad tikrai turėjome konstruktyvų darbą, gerą dialogą, nebuvo kažkokių konfliktų, ieškojome kompromiso, nereikėjo įjungti buldozerio“, – kalbėjo S.Skvernelis.
Anot politiko, nepaisant kai kurių smulkių apsižodžiavimų, iš esmės salėje vyravo gera ir darbinga atmosfera – atsistatydinantis Seimo vadovas vylėsi, kad tokia ji liks ir toliau, ir kad diskusijos neperžengs „padorumo ir etikos ribų“.
„Nekalbėkime apie vienas kitą kaip asmenį – diskutuokime dėl idėjų, dėl darbų, dėl to, dėl ko mus išrinko mieli Lietuvos žmonės.
Jeigu kažkam kažką būdamas šioje garbingoje tribūnoje ne taip pasakiau, tai atleiskite – man atrodo, kad šį kartą man pavyko išvengti tokių nereikalingų retorikų ir replikų, ir tikrai buvo didelė garbė ir malonumas atstovauti Seimui tiek čia, šalyje, tiek ir užsienyje.
Man atrodo, kad nepadariau gėdos nei jums, nei sau“, – parlamento kolegoms kalbėjo S.Skvernelis.
Ir pagyrė, ir įgėlė
Po politiko kalbos Seimui taip pat pristatytas nutarimo projektas dėl S.Skvernelio atstatydinimo iš pareigų.
„Keistas žanras, niekas savęs neatleidinėja, bet visada būna pirmas kartas“, – juokėsi S.Skvernelis.
Netrukus jis sulaukė ir kelių klausimų. Liberalas Viktoras Pranckietis S.Skverneliui kiek aštrokai priminė praeitį, bet ko jis iš tiesų norėjo paklausti, nueinantis Seimo vadovas taip ir nesuprato.
„Šiandien iš tribūnos jūs pasakėte, kad pavyko išvengti nepagarbių replikų. Gerbiamas dar Seimo pirmininke, ar tikrai jums pavyko išvengti ir ar jūs nenorėjote pateisinti savo nesėkmės, savo sukurtų intrigų 2019 metais su bendraminčiais, tokią irgi nesėkmę bandėte pateisinti savo kalbose viešai?“ – teiravosi V.Pranckietis.
„Šiaip nesupratau klausimo, bet gal su suvokimu man sudėtinga. Kalbant apie 2019 metus, mielas kolega Viktorai, galiu pasakyti, kad buvo gal dar ne visai subrendusių kelių politikų klaida – kaip mano, Rimos Baškienės, dar kelių žmonių – ir jūs pademonstravote naują politinį lygmenį, būdamas opozicijoje toliau vadovavote Seimui, neišdrįsote priimti tokio politiškai elementaraus žingsnio – pasikeitus aplinkybėms, daugumai, pasitraukti.
Tuo metu aš tikrai gailiuosi, kad į tą intrigą mes įsivėlėme su valstiečių frakcija ir mūsų balsų dėka nepavyko jūsų atleisti, bet klaidos yra ištaisomos. Jūs šiandien galėsite balsuoti už mano atleidimą. To ir linkiu, bet nesupratau klausimo“, – atsakė S.Skvernelis.
Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas Seimo vadovui priminė, kad koalicinėse derybose jis norėjo liberalų, bet galiausiai vis tiek „susiženijo“ su „Nemuno aušra“.
„Ar nemanote, retrospektyviai žiūrint, kad visgi labiau reikėjo pasistengti liberalus pritraukti į tą koaliciją ir mes būtume išgelbėję Lietuvą nuo šito maro?“ – klausė liberalas.
Toks klausimas S.Skverneliui sukėlė juoką.
„Gal ir reikėjo labiau prispausti, bet, man atrodo, tas prievartinis ar susijungimas spaudimo dėka nėra tvarus. (...) Mes su niekuo nesusiženijome – tai yra politinė sutartis, kuri pasibaigė, ir naujas gyvenimo etapas.
Matau, kad signalai iš jūsų pusės teisingai siunčiami, tai kitą kartą, jeigu bus tokia galimybė, aš tikrai bandysiu grubiau jus paspausti“, – šyptelėjo S.Skvernelis.
Primename, kad trečiadienį parlamentarai ketina slaptu balsavimu rinkti naują Seimo pirmininką. Be pokyčių Seimo vadovybėje, tradiciškai rudens sesija prasidės nuo darbų programos aptarimo.
Būsimus veiklos planus pristatys J.Olekas, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – laikinai ministro pirmininko pareigas einantis Rimantas Šadžius, savo svarbiausius siūlomus projektus apžvelgs ir Seimo frakcijos.
Pirmąją sesijos dieną paskirtoji premjerė Inga Ruginienė parlamentarams pristatys ir 20-osios Vyriausybės programą.
Saulius SkvernelisSeimasrudens sesija
