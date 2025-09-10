Po dronų Lenkijoje – I. Ruginienės žinia dėl Lietuvos saugumo situacijos

„Mūsų tarnybos yra parengties režime, stebi situaciją, bendradarbiauja su mūsų kaimynais. (...) Stebime, reaguojame čia ir dabar. Šiandien galiu patikinti, kad Lietuva yra saugi“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Turime įsivertinti tai, kas įvyko Lenkijoje. Po tyrimų aiškiai žinosime, ar tie dronai buvo nukreipti į Lenkiją, ar tai buvo pasiklydę dronai. (...) Jeigu bent kažkiek matysime tam tikrą grėsmę Lietuvai, imsimės neatidėliotinų sprendimų“, – akcentavo ji.
Bepiločiai orlaiviai pažeidė Lenkijos oro erdvę tuo metu, kada Rusija įvykdė dar vieną antpuolį prieš Ukrainos miestus.
„Tai, kas įvyko Ukrainoje šią naktį, yra nepateisinamas ir tikrai žiaurus išpuolis. Kartais tokios atakos, matome, jau nebeturi sienų ir plečiasi į Europos Sąjungą (ES)“, – sakė I. Ruginienė.
Sienų uždarymo su Baltarusija kol kas nesvarsto
Paklausta, ar Lietuva svarsto uždaryti savo sienas su Baltarusija, kaip tai padarė Lenkija, paskirtoji premjerė teigė šiuo metu apie tai nesvarstoma.
„Jeigu matysime grėsmę, gali būti svarstoma, bet kol kas tokių grėsmių nematome“, – sakė ji.
I. Ruginienė pažymėjo, kad šiuo metu diskutuojama, kaip greičiau įsigyti papildomų oro gynybos priemonių.
„Tą jau svarstome ir tikrai matome poreikius tiek kalbant apie radarus ir visą kitą. Krašto apsaugos ministrė aktyviai dirba šiuo klausimu“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Apie 4 straipsnio aktyvavimą Vyriausybėje kol kas nediskutuota
Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas trečiadienį ryte užsiminė, kad po incidento Lenkijoje vyksta konsultacijos su NATO valstybėmis dėl 4 straipsnio aktyvavimo.
I. Ruginienės teigimu, tokios diskusijos Vyriausybė kol kas nebuvo ir pakartojo, jog situacijai pasikeitus, bus imtasi atitinkamų veiksmų.
„Kol kas Vyriausybės viduje diskusijos apie tai nebuvo. Aš gavau tokią glaustą ir savalaikę informaciją dėl dronų. Esu patikinta tarnybų, kad situacija kontroliuojama ir grėsmės Lietuvai nėra. Jeigu bent menkiausias poslinkis bus šitoje situacijoje, tai mes imsimės atitinkamų veiksmų“, – tvirtino politikė.
NATO 4 straipsnis paprastai laikomas pagrindinių Aljanso operacijų pradžios tašku, jis skirtas ekstremalioms arba skubioms situacijoms. Šis straipsnis oficialiai ragina NATO nares konsultuotis kariniais klausimais, kai kyla grėsmė bet kurios iš šalių teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą, Rusijai vykdant ataką prieš Ukrainą, po pakartotinių oro erdvės pažeidimų Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Kaimyninės šalies ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė oro erdvės pažeidimus pavadino „agresijos aktu“.
Inga RuginienėSaugumasLenkija
Rodyti daugiau žymių