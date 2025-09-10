Rusų dronams pažeidus Lenkijos oro erdvę, K. Budrys ragina Aljansą stiprinti rytinės sienos apsaugą

„Lietuva visiškai solidarizuojasi su mūsų sąjungininke Lenkija. Pakartotiniai neatsakingi Rusijos NATO oro erdvės pažeidimai kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui ir kritinei infrastruktūrai. (...) Realybė akivaizdi: kol Putinui leidžiama tęsti kruviną karą prieš Ukrainą, nė viena valstybė negali jaustis saugi – net ir priklausanti NATO“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Todėl, K. Budrio teigimu, į tai atsižvelgdamas Aljansas privalo kuo skubiau imtis veiksmų, stiprinant NATO rytinę sieną.
„Oro gynybos pajėgumai palei NATO rytinę sieną turi būti skubiai sustiprinti. Aljanso atsakas privalo būti grindžiamas realiais gebėjimais, o ne vien susirūpinimu“, – akcentavo ministras ir pažymėjo, kad kartu būtina griebtis ir naujų sankcijų, kurios būtų nukreiptos į Kremliaus ekonomiką.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Rusija dronas Kęstutis Budrys
