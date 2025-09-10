Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Rusų dronams pažeidus Lenkijos oro erdvę, K. Budrys ragina Aljansą stiprinti rytinės sienos apsaugą

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:11
Karolina Konopackienė
Trečiadienio rytą Lenkijos oro erdvę pažeidus rusų bepiločiams orlaiviams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys teigia, kad kol veikia Kremliaus karo mašina, nė viena valstybė, net ir priklausanti NATO, negali jaustis saugi.
Daugiau nuotraukų (1)
„Lietuva visiškai solidarizuojasi su mūsų sąjungininke Lenkija. Pakartotiniai neatsakingi Rusijos NATO oro erdvės pažeidimai kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui ir kritinei infrastruktūrai. (...) Realybė akivaizdi: kol Putinui leidžiama tęsti kruviną karą prieš Ukrainą, nė viena valstybė negali jaustis saugi – net ir priklausanti NATO“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Todėl, K. Budrio teigimu, į tai atsižvelgdamas Aljansas privalo kuo skubiau imtis veiksmų, stiprinant NATO rytinę sieną.
„Oro gynybos pajėgumai palei NATO rytinę sieną turi būti skubiai sustiprinti. Aljanso atsakas privalo būti grindžiamas realiais gebėjimais, o ne vien susirūpinimu“, – akcentavo ministras ir pažymėjo, kad kartu būtina griebtis ir naujų sankcijų, kurios būtų nukreiptos į Kremliaus ekonomiką.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
RusijadronasKęstutis Budrys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.