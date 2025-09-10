S. Skvernelis lenkų gynybai žarsto komplimentus: „Pas mus, matėme, yra kitokia praktika“

„Apima balto pavydo jausmas, kaip lenkai tvarkosi – ryžtingai, teisingai, pagal iškilusią grėsmę“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė S. Skvernelis.
„Pas mus, matėme, yra kitokia praktika“, – sakė jis, turėdamas galvoje šią vasarą Lietuvos oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius.
Pasak jo, Rusijai buvo pademonstruota, kad Lenkija neleis toliau pažeidinėti jos oro erdvės.
„Manau, daugiau tokių bandymų net nebus iš Rusijos pusės“, – akcentavo S. Skvernelis.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą, Rusijai vykdant ataką prieš Ukrainą, po pakartotinių oro erdvės pažeidimų Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Kaimyninės šalies ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė oro erdvės pažeidimus pavadino „agresijos aktu“.
Saulius SkvernelisLenkijaSaugumas
Rodyti daugiau žymių