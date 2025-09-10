Seime – incidentas: vos tik į darbus sugrįžę parlamentarai namo buvo priversti išeiti anksčiau

Pagal Seimo statutą, parlamento posėdžiai privalo būti įrašinėjami. Nėra garso – nėra ir kokybiškų įrašų. Kurį laiką Seimo nariai dar bandė tęsti posėdį, tačiau nebuvo girdėti, ką jie kalba.
Galiausiai posėdžiui pirmininkavusi „aušrietė“ Daiva Žebelienė buvo priversta dar prieš 17 valandą skelbti posėdžio pabaigą.
Seimo kanceliarija nurodo, kad įvyko techninis gedimas, kuris šiuo metu yra sprendžiamas. Neapsvarstyti klausimai bus perkeliami į kitos dienos posėdžių darbotvarkę.
Problemų trečiadienį Seime kilo ir dėl interneto ryšio. Parlamente dirbę žurnalistai negalėjo prisijungti prie bevielio interneto, teko naudoti asmeninį.
Seimo rudens sesijos pradžios išvakarėse parlamente buvo baigti visą vasarą trukę remontai, tad priežastys gali būti susijusios su jais.
Rudens sesiją pradėjęs parlamentas Seimo pirmininku išrinko socialdemokratą Juozą Oleką.
Slapto balsavimo metu už kandidatą pasisakė 84 Seimo nariai, prieš – 20, susilaikė – 23 parlamentarai.
Trys balsavimo biuleteniai buvo negaliojantys.
SeimasSeimo posėdisrudens sesija
