Seime – nejaukus momentas P. Poderskiui: po kelių pastabų atsistojo ir išėjo

Pirmojo posėdžio metu prie tribūnos stojo paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, kuri pristatė Vyriausybės programą. Į savo vietas plenarinių posėdžių salėje susėdo ir paskirtieji ministrai, kurie taip pat gali sulaukti parlamentarų klausimų.
Į savo vietą krestelėjo ir P.Poderskis.
„Paskirtieji ministrai, turbūt prezidento dekrete nurodyti asmenys turi sėdėti. P.Poderskis nėra įtrauktas į prezidento dekretą“, – prieš I.Ruginienei pradedant kalbėti atkreipė dėmesį liberalas Eugenijus Gentvilas.
Buvo matyti, kad po tokios pastabos P.Poderskis kiek sutriko, lyg ir buvo pradėjęs stotis iš savo kėdės, bet tuomet įsikišo Seimo vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas.
„Jis kaip laikinasis laukia kito posėdžio, kito klausimo. Ačiū, kolega“, – atkirto J.Olekas ir P.Poderskis liko sėdėti toliau.
Tačiau paskirtajai premjerei I.Ruginienei baigus pristatinėti Vyriausybės programą, P.Poderskis ir vėl susilaukė dėmesio.
„Dar kartą noriu atkreipti dėmesį ir į teisinius aspektus. Negali ministrų vietoje sėdėti asmenys, kurie nėra prezidento dekrete. Ir jūsų pasakymas, kad tai yra laikinai einantis pareigas, tai mes kalbame apie buvusią Vyriausybę. Mes šiandien kalbame apie būsimą.
Laikinai gali pavaduoti tik tas, kas yra dekrete ir po to prisieks šioje salėje. Tas ir eis laikinai šitas pareigas, ir tikrai ne p. Poderskis jas eis. Kitu atveju čia turėtų sėdėti ir ponas Birutis, kur yra tada Vaičiūnas ir pan.? Čia yra Etikos ir procedūrų komisijos vertas dėmesio klausimas“, – nurodė liberalas Simonas Kairys.
J.Olekas vėl bandė užstoti P.Poderskį, pažymėdamas, kad jis turės pristatyti klausimus, kuriuos turi pristatyti laikinai pareigas einantys ministrai. Tačiau po kelių minučių P.Poderskis susirinko daiktus ir išėjo iš Seimo posėdžių salės.
Prezidentas G.Nausėda antradienį pasirašė dekretą dėl naujosios I.Ruginienės Vyriausybės sudėties – patvirtintas nepilnos sudėties Ministrų kabinetas. Kol kas liko nepatvirtintos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus.
G.Nausėda patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, kultūros ministre paskirta parlamentarė Vaida Aleknavičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.
Taip pat patvirtintos Gintauto Palucko Vyriausybėje jau dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai – Vladislavas Kondratovičius.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pasiūlytą Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir valstiečių kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.
Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.
Kol kas nepatvirtintos į aplinkos ministrus teikiamo P.Poderskio ir vadovauti Energetikos ministerijai siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio pavardės. Šias kandidatūras į naująją Vyriausybę pasiūlė „Nemuno aušra“.
Prezidentas su kandidatais ketina susitikti dar trečiadienį.
