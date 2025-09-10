Viskas: S. Skvernelis – nebe Seimo pirmininkas, išlydėtas – su opozicijos meile ir juokais

Antradienį S.Skvernelis pasirašė prašymą atleisti jį iš Seimo pirmininko pareigų, o jau trečiadienį į pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį susirinkęs parlamentas patenkino jo prašymą.
„Už“ balsavo 85, „prieš“ – 17, susilaikė – 23 parlamentarai. Tarp balsavusių „prieš“ ir susilaikiusių buvo patys demokratai, konservatoriai ir liberalai. Visi naujieji valdantieji vieningai palaikė S.Skvernelio atleidimą.
Tardamas paskutinę kalbą, kaip Seimo pirmininkas, demokratų lyderis padėkojo kolegoms už bendrą darbą, kurį įvertino kaip konstruktyvų.
„Norėčiau tiesiog padėkoti visiems jums už bendrą darbą. Man atrodo, kad tie devyni mėnesiai Seime yra prasmingi, simboliniai. Nežinau, aš, aišku, turbūt vertinu iš savo subjektyvios pusės – man atrodo, kad tikrai turėjome konstruktyvų darbą, gerą dialogą, nebuvo konfliktų, ieškojome kompromisų, nereikėjo jungti buldozerio.
Man atrodo, kad be tų smulkių apsižodžiavimų, kurie yra neišvengiami, tikrai vyravo gera, darbinė, kolegiška atmosfera“, – kalbėjo S.Skvernelis.
Jis paragino kolegas nekalbėti vienas apie kitą kaip apie asmenį, geriau diskutuoti apie idėjas, darbus.
„Jeigu kažkam kažką, būdamas šitoje tribūnoje ne taip pasakiau, atleiskite, man atrodo, kad šį kartą man pavyko išvengti nereikalingų retorikų, replikų. Buvo didelė garbė ir malonumas atstovauti Seimui tiek čia, šalyje, tiek užsienyje. Man atrodo, kad nepadariau gėdos nei jums, nei sau“, – vylėsi S.Skvernelis.
Po akimirkos dar kartą stojęs prie tribūnos S.Skvernelis techniškai pristatė jo atsistatydinimo klausimą ir atsakė į kelis paskutiniuosius kolegų klausimus. Tiesa, tarp tų klausimų netrūko ir bendražygių liaupsių.
„Nemuno aušros“ frakcijos narys Artūras Skardžius pašmaikštavo, kad devynių mėnesių, kuriuos S.Skvernelis praleido Seimo pirmininko kėdėje, užtektų ir „naujai gyvybei atsirasti“.
Bendrapartietė Rima Baškienė pasiteiravo, ar S.Skvernelis turi kokių patarimų jį pakeisiančiam Juozui Olekui, gal paliko jam kokį laišką. Jis atsakė jokių laiškų nepalikinėjęs – jų stalčiuje nerado nei premjero pareigas 2020 metais perėmusi Ingrida Šimonytė, nerado ir pats, kai pakeitė Viktoriją Čmilytę-Nielsen.
„Tai ir Juozas stalčiuje nieko neras. Viską išsikrausčiau, išsinešiau“, – patikino S.Skvernelis.
Jį kiek suglumino buvusio kolegos valstiečių valdžios laikais, o dabar jau liberalo Viktoro Pranckiečio klausimas. Šis teiravosi, ar tikrai S.Skverneliui pavyko išvengti nepagarbių replikų.
„Gerbiamas dar Seimo pirmininke, ar tikrai jums pavyko išvengti, ir ar jūs nenorėjote pateisinti savo nesėkmės, savo sukurtų intrigų 2019 metais su savo bendraminčiais tokią irgi nesėkmę?“ – klausė V.Pranckietis.
S.Skvernelis sakė nesupratęs klausimo ir priminė pačiam V.Pranckiečiui, kaip šis valstiečiams reikalaujant nesutiko pasitraukti iš Seimo pirmininko pareigų, į kurias jie ir buvo jį delegavę, ir opozicijos dėka išsaugojo savo postą.
„Tikrai gailiuosi, kad į tą intrigą mes įsivėlėme su valstiečių frakcija ir mūsų balsų dėka nepavyko jūsų atleisti“, – atsikirto S.Skvernelis.
Kitas liberalas Simonas Gentvilas klausė, ar S.Skvernelis nemano, kad prieš tuos devynis mėnesius, po Seimo rinkimų sudarinėjant valdančiąją koaliciją, jam nereikėjo labiau pasistengti į ją įtraukti Liberalų sąjūdį, kuris „būtų išgelbėję Lietuvą nuo šito maro“, omeny turėdamas „aušriečius“.
„Kaip čia dabar atsakyti, – juokėsi S.Skvernelis. – Gal ir reikėjo labiau prispausti. Bet, man atrodo, kad prievartinis susijungimas nėra tvarus. Laikas bėga, jis praeis ir bus gal kitos perspektyvos, galimybės. Mes su niekuo nesusiženijome. (...) Kitą kartą jeigu bus tokia galimybė, bandysiu grubiau jus prispausti.“
Salėje juokų tikrai netrūko. Prieš galutinį balsavimą prie tribūnos stojo demokratas Linas Kukuraitis, kuris apipylė jį komplimentais. Demokratui bekalbant, buvo išjungtas jo mikrofonas. Parlamento posėdžių salėje pasipylė nerimti šūksniai, esą į opoziciją nuėjusius demokratus jau bandoma užtildyti.
Socialdemokratams rugpjūtį suformavus naują valdančiąją daugumą su „aušriečiais“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, S.Skvernelis tikino pasitrauksiąs į parlamento vadovo posto.
Pagal naująją koalicinę sutartį Seimo pirmininko kėdė deleguojama socialdemokratams – pastarieji į šį postą siūlys šiuo metu pirmojo vicepirmininko pareigas einantį J.Oleką.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu pirmojoje Seimo sesijoje visam parlamento įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas raštišku pareiškimu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių – 15 parlamentarų.
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
Saulius SkvernelisSeimasSeimo pirmininkas
Rodyti daugiau žymių