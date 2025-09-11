Lrytas Premium prenumerata tik
A. Palionis teigė nesulaukęs raginimų keisti Žemės ūkio ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:00
Nuskambėjus istorijai apie „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ketinimus pakeisti Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių įstaigų vadovus, paskirtasis žemės ūkio ministras Andrius Palionis tikina, jog tokių raginimų eidamas viceministro pareigas nesulaukė.
„Aš negaliu pasakyti, ką partijos pirmininkas kalbėjo su ministru, bet aš tokių pavedimų nei iš ministro, nei iš partijos pirmininko neturėjau“,– ketvirtadienį susitikime su Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ teigė A. Palionis.
„Kaip bebūtų keista, bet dvi iš trijų jūsų paminėtų organizacijų yra mano kuravimo srityje ir dabar, kaip viceministro“ – tikino jis.
XIX-osios Vyriausybės žemės ūkio ministrui I. Hofmanui užsiminus, kad R. Žemaitaitis ragino keisti ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus vien dėl to, kad jie buvo paskirti valdant konservatorių Vyriausybei, A. Palionis tikina, kad tapęs ministru juos vertins pagal jų kompetenciją.
„Kaip stuburą turėjau, taip ir turėsiu, aš žmones vertinu pagal kompetenciją“,– sakė paskirtasis žemės ūkio ministras.
Kaip skelbė LRT.lt, XIX-osios Vyriausybės žemės ūkio ministras I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą, apklausoje dalyvavo ir pats I. Hofmanas. Tada jis patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.
Vėliau I. Hofmanas įvardijo, kad R. Žemaitaitis siekė keisti ministerijai pavaldžios Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovus.
Pasak jo, buvo sulaukęs raginimų keisti vadovus ne dėl prastai atliekamo darbo, bet dėl to, kad jie pradėjo dirbti vadovaujant konservatorių Vyriausybei.
