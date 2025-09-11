A. Stončaitis: parlamentarų darbas bus užtikrintas, bet problema gali pasikartoti

Ketvirtadienį Seimo seniūno sueigoje jis sakė, kad šiuo metu situaciją vertina specialistai.
„Įvyko absoliučiai techninis incidentas, specialistai jau nustatė pirminę priežastį. (…) Šitos garso paslaugos užtikrinimui pagal viešąjį pirkimą turimą išorės tiekėją, jie yra iškviesti. Ieškome galimybių, tačiau problema gali kartotis bet kada, kadangi sistemai yra 20 metų. Šiuo atveju yra įtarimas, kad yra techninis kabelio gedimas“, – sakė A. Stončaitis.
Jo teigimu, šiuo metu sistema yra perjungta ant atsarginio kanalo.
„Šiandien Seimo narių darbas plenarinėje salėje bus užtikrintas, tačiau tvarumo nėra. Matyt, samdysime išorės specialistų komandą, kad būtų apskritai įvertinta tinklo problematika ir ką mums daryti“, – sakė A. Stončaitis.
Jo duomenimis, investicijos į tinklo atnaujinimą gali kainuoti apie 7–8 mln. eurų.
Kaip ELTA jau skelbė, trečiadienį į pirmąjį rudens sesijos posėdį į atnaujintą plenarinę salę susirinkę Seimo nariai pavakare susidūrė su techninėmis problemomis – nebeveikė mikrofonai. Dėl techninio gedimo politikams teko šiek tiek anksčiau užbaigti Seimo posėdį.
Per vasarą vykusį remontą Seimo plenarinėje salėje modernizuotas apšvietimas, įrengtos parlamentarų darbui reikalingos naujos vaizdo sienos.