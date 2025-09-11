Bičiuliai papokštavo: tarp buvusių Seimo pirmininkų nuotraukų – neįprastas S. Skvernelio portretas

Seimo rudens sesijos pirmojo posėdžio metu parlamentas patenkino politiko prašymą atstatydinti jį iš pareigų. Jas perėmė socialdemokratas Juozas Olekas.
„Be tų smulkių apsižodžiavimų, kurie neišvengiamai yra, tikrai vyravo gera, kolegiška atmosfera. Dėl to noriu palinkėti, kad ir šios rudens sesijos metu būtų racionali, produktyvi, gera, darbinga nuotaika“, – atsisveikindamas su parlamento vadovo kėde kalbėjo S.Skvernelis.
O netrukus pasidalijo ir vaizdo įrašu kraustynių iš Seimo pirmininko kabineto metu.
Prie parlamento vadovo kabineto durų ant sienos yra iškabintos visų buvusių Seimo vadovų nuotraukos.
Čia rikiuojasi ir S.Skvernelio pirmtakė Viktorija Čmilytė-Nielsen, ir Viktoras Pranckietis, ir senesnių Seimų vadovai, pavyzdžiui, Irena Degutienė bei Arūnas Valinskas.
O savo atvaizdą S.Skvernelis pasikabino pats. Tiesa, ne užfiksuotą fotoaparatu, o tapytą ir padovanotą artmiausių bičiulių atsisveikinimo su pareigomis proga.
Deja, šios karikatūros prie Seimo pirmininko kabineto greitai neliko, taigi J.Olekas kasdien jos nematys. Tai esą tebuvo pokštas.
