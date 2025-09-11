D. Šakalienė sureagavo į „Bild“ informaciją apie orlaivius: jokių objektų nebuvo fiksuota

„Mes patikrinome visus signalus ir ne, nebuvo fiksuota jokių objektų“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams teigė D. Šakalienė.
Ministrė pabrėžia, kad šiuo metu Lietuvoje yra padidintas budrumas, todėl, pasak jos, naikintuvai kyla vertindami bet kokį galimai oro erdvėje pastebėtą objektą.
„Esminis dalykas dabar yra tai, kad mes turime padidintą budrumą ir ne vieną kartą kyla naikintuvai, vertindami bet kokį galimą objektą ir po to yra atliekamas vertinimas“, – pabrėžė ji.
R. Vaikšnoras: nelabai galiu komentuoti gandų
Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras akcentuoja, kad Lietuvos kariuomenė negali komentuoti Vokietijos žiniasklaidoje nuskambėjusių gandų.
„Dabar padidintas jautrumas, nes kiekvienu atveju, kuris galimai mums galėtų nurodyti, kad yra kažkokie skraidantys objektai, imamės visų priemonių, kad būtų pakelti naikintuvai, jeigu tai įmanoma. Ir šiuo konkrečiu atveju (...) aš nežinau, iš kur „Bild“ paėmė tą informaciją, bet nelabai galiu komentuoti gandų“, – sakė R. Vaikšnoras.
„Mes galime tik pasakyti, kad mes šiai dienai organizuojame savo gynybą, stebėjimą mūsų priemonėmis, kurios yra. Ir žinoma, žiūrime labai intensyviai, kas vyko Lenkijoje“, – pridūrė jis.
Lietuvos kariuomenės vadas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos oro erdvę saugantys naikintuvai trečiadienį buvo pakilę tris kartus.
„Vakar tris kartus netgi buvo pakilę (...). Galiu tik pasakyti, kad nieko nebuvo fiksuota. Todėl neturime, ką komentuoti“, – sakė jis.
Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.