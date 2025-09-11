Skubią spaudos konferenciją sušaukęs G. Nausėda pranešė žinią apie Baltarusijoje išlaisvintus lietuvius

Iš pradžių informuota, kad skubi ir neplanuota spaudos konferencija numatoma 14 valandą, Prezidentūroje. Tačiau prezidento atstovas Ridas Jasiulionis netrukus patikslino, kad ji atidedama ir prasidės kiek vėliau.
Tiesa, portalui Lrytas anksčiau nurodė R.Jasiulionis, konferencija ir G.Nausėdos žinia nebus susijusi su vidaus politikos aktualijomis ar galimomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui.
Visgi kiek po 14 valandos prasidėjusioje konferencijoje G.Nausėda pranešė žinią, kad Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
„Tai opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyvai, užsienio valstybių piliečiai, kalėję Baltarusijos kalėjimuose. Džiugu, kad tarp išlaisvintųjų yra šeši Lietuvos piliečiai.
Ypatingai norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko išlaisvinti ponią Eleną Ramanauskienę, kurios sūnaus pagalbos prašymą esu gavęs ir dėl kurios išalisvinimo dėjau didžiules pastangas.
Privalome rūpintis visais Lietuvos piliečiais, kur jie bebūtų. Tai yra mano kredo, kurį aš šventai vykdau nuo pat pirmųjų mano prezidentavimo dienų“, – kalbėjo G.Nausėda.
Šalies vadovas dėl šios pergalės ypatingai dėkojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui.
„Kuris buvo įsitraukęs į šią išlaisvinimo operaciją nuo pat proceso pradžios iki pabaigos. Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems.
Kartu su Baltarusijos opozicionieriais Lietuvos sieną šiuo metu kerta, kirto Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos piliečiai, kalėję Baltarusijoje“, – dėstė G.Nausėda, atskirą padėką išreiškęs ir Lietuvos institucijoms bei tarnyboms.
„Kiek man žinoma, Kęstutis (Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras, – aut.past.) šiuo metu yra prie sienos, sveikina laisvę atgavusius žmones“, – teigė šalies vadovas.
Tačiau, anot G.Nausėdos, privalome nepamiršti, kad kaimyninėje šalyje vis dar įkalinta tūkstantis politinių kalinių, tarp jų – ir lietuviai.
„Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės, susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimo ir galimo įkalinimo“, – nurodė G.Nausėda.
Kitų išlaisvintų žmonių pavardžių be E.Ramanauskienės prezidentas minėti tikino negalintis.
Šalies vadovo teigimu, nors dėl rytoj prasidedančių „Zapad“ pratybų bendras kontekstas yra niūrus, vis dėlto šis politinių kalinių išlaisvinimas yra teigiamas signalas. Jokių mainų, pabrėžė G.Nausėda, čia nebuvo.
„Teigiamas signalas, kurį siunčia Baltarusija, nesitikėdama turbūt mainais kažkokių ypatingų nuolaidų. Bet kuriuo atveju aš noriu pažymėti, kad JAV pastangos yra be jokios abejonės efektyvios dėl tos priežasties, kad JAV svoris tarptautinėje bendruomenėje yra atitinkamas.
Lietuva yra Europos Sąjungos narė, ir, be jokios abejonės, kad Europos sankcijų politiką lemia dalykai, kurie pirmiausia yra susiję su politinių kalinių buvimu Baltarusijoje, kitais faktoriais, dėl kurių buvo pritaikytos sankcijos.
Todėl apie mainus – žmones už sankcijas – tikrai neina kalba. Jokių mainų šiuo požiūriu negali būti.
Taip kad vertinkime tai kaip tam tikrą pozityvią žinią, išlaisvintus žmones, o mums Lietuvos piliečiai yra be galo svarbūs“, – pažymėjo G.Nausėda.