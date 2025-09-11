Naujas poligonas – investicija į Lietuvos saugumą ir regionų ateitį

Saugumo iššūkiai verčia veikti. Vienintelis kelias užtikrinti šalies saugumą – stiprinti kariuomenę, remtis NATO sąjungininkų parama ir investuoti į modernią karinę infrastruktūrą. Naujas poligonas yra ilgalaikė investicija į kiekvieno piliečio saugumą bei valstybės gynybos pajėgumus.
Būtinybė stiprinti kariuomenę
Šiuo metu Lietuvoje esančių devynių poligonų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų poreikiams nebepakanka. Nacionalinės divizijos vystymas iki 2030 m. reikalauja daugiau infrastruktūros karių treniruotėms. Naujo poligono steigimas yra būtinas, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos tiek Lietuvos kariams, tiek į Lietuvą atvykstantiems NATO sąjungininkams.
„Kaip paruošti sportininką be stadiono? Sportininkui reikia stadiono, žvejui – jūros, o kariui – poligono“, – sako Pajūrio miestelyje, kuriame įsteigtas karinis miestelis, daugiau nei 60 metų gyvenantis Liucijus.
Ekonominė ir socialinė nauda regionams
Poligonai – ne tik kariniai objektai, bet ir ekonomikos variklis. Naujas poligonas reikš naujas darbo vietas vietos žmonėms, augantį paslaugų poreikį nuo apgyvendinimo ir maitinimo iki transporto, statybos ar priežiūros paslaugų, didesnes galimybes smulkiajam verslui.
Patirtis Pabradėje ir Rukloje rodo, kad kavinės ir restoranai šalia karinių dalinių sulaukia kelis kartus didesnių klientų srautų.
Poligono steigimas reiškia ir modernizuojamą infrastruktūrą: kelius, vandentiekius, elektros tinklus, mokyklas, darželius. Tai pagerina gyvenimo sąlygas visiems gyventojams. Vienas iš pavyzdžių – rekordiškai greitai nutiesti keliai į Rūdninkų poligoną Šalčininkų rajone.
Be to, kariai aktyviai dalyvauja bendruomenių gyvenime – remia sporto klubus, kultūros veiklą, prisideda prie socialinių iniciatyvų, o Lietuvos šaulių sąjungai sudaromos sąlygos treniruotis.
Gyventojų požiūris ir aplinkos apsauga
Net 89 proc. šalies gyventojų teigia, kad kariuomenės veikla jiems nekelia nepatogumų. Tai rodo visuomenės supratimą, kad stipri kariuomenė yra būtina saugios ir laisvos Lietuvos sąlyga.
Poligonų planavimas vykdomas itin atsakingai. Parenkamos teritorijos su mažiausiu gyventojų, privataus turto bei kultūros paveldo objektų skaičiumi. Saugomose gamtos teritorijose karinė veikla nevykdoma, kitose poligono teritorijose taikoma maksimali aplinkos apsauga.
Svarbu paminėti, kad poligonai nėra uždaros teritorijos. Kai nevyksta pratybos, žmonės gali juose lankytis, grybauti ar uogauti.
Dialogas su bendruomenėmis – prioritetas
Šiuo metu ieškoma tinkamiausios teritorijos naujam poligonui. Valstybės gynimo taryba dar šiais metais planuoja aptarti šį klausimą ir siūlymą dėl teritorijos pristatyti visuomenei. Krašto apsaugos ministerija ketina susitikti su vietos gyventojais ir įsiklausyti į jų pasiūlymus dar iki galutinio Seimo sprendimo dėl poligono. Gyventojų nuomonė vertinama ir yra svarbi sprendimų priėmimo dalis.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)
