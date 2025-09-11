Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

P. Pinelis vadovaus Seimo pirmininko J. Oleko sekretoriatui

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:45
Seimo pirmininko Juozo Oleko sekretoriatui vadovaus socialdemokratas sostinės tarybos narys Povilas Pinelis.
Daugiau nuotraukų (1)
Jis nuo 2019 m. iki 2024 m. buvo vieno iš Seimo pirmininko pavaduotojų patarėju.
„Pakviesime ir kitus, bus labai stipri komanda“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė J. Olekas.
Darbą Seimo pirmininko komandoje taip pat pradės buvusio europarlamentaro J. Oleko biure dirbęs, buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Saulius Stripeika.
Kaip patarėja J. Oleko komandoje dirbs ir Gintarė Kačinskienė. Tuo metu Seimo pirmininko padėjėjais bus Arvydas Domanskis ir Daiva Mikulskienė, iki šiol dirbusi socialdemokratų frakcijos parlamente referente.
ELTA primena, kad rudens sesiją pradėjęs parlamentas trečiadienį Seimo pirmininku išrinko socialdemokratą J. Oleką.
Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs J. Olekas į Seimo vadovus buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų. Šis postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Juozas OlekasSeimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.