P. Pinelis vadovaus Seimo pirmininko J. Oleko sekretoriatui

Jis nuo 2019 m. iki 2024 m. buvo vieno iš Seimo pirmininko pavaduotojų patarėju.
„Pakviesime ir kitus, bus labai stipri komanda“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė J. Olekas.
Darbą Seimo pirmininko komandoje taip pat pradės buvusio europarlamentaro J. Oleko biure dirbęs, buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Saulius Stripeika.
Kaip patarėja J. Oleko komandoje dirbs ir Gintarė Kačinskienė. Tuo metu Seimo pirmininko padėjėjais bus Arvydas Domanskis ir Daiva Mikulskienė, iki šiol dirbusi socialdemokratų frakcijos parlamente referente.
ELTA primena, kad rudens sesiją pradėjęs parlamentas trečiadienį Seimo pirmininku išrinko socialdemokratą J. Oleką.
Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs J. Olekas į Seimo vadovus buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų. Šis postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Juozas OlekasSeimas
