R. Žemaitaičiui prakalbus apie galimą pasikėsinimą A. Širinskienė ištiesė pagalbos ranką

R.Žemaitaitis vienos laidos metu kalbėjo, kad tik „laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsim, ar tai auto įvykis imituotas bus… tai tikrai bus“.
Ketvirtadienį A.Širinskienė pranešė, kad išgirdusi šiuos R.Žemaitaičio žodžius nedelsdama kreipėsi į VAT, kad įstatymo nustatyta tvarka įvertintų Seimo nariui kylančias grėsmes ir apsvarstytų nuolatinės apsaugos skyrimą.
Naujienų portalui Lrytas A.Širinskienė aiškino, kad R.Žemaitaičio kalbos skamba „labai grėsmingai“.
„Ponas Žemaitaitis „Youtube“ kanaluose kalba apie tai, kad prieš jį gali būti ruošiamas pasikėsinimas, kad jam gali būti inscenizuojamas eismo įvykis, ir šiame fone, kokiame mes dabar gyvename, kada kitose valstybėse vyksta pasikesinimai į lyderius, žinomus politikus, tai tikrai atrodo tas dalykas labai grėsmingai.
Tad aš ir kreipiausi į Vadovybės apsaugos tarnybą, prašydama, kad jie grėsmes įvertintų, ir, jeigu yra poreikis, skirtų ponui R.Žemaitaičiui apsaugą“, – naujienų portalui Lrytas paaiškino A.Širinskienė.
„Nenorėčiau tikėti, kad ponas R.Žemaitaitis nusirito iki tokio lygio, kad jis dabar įvariuose savo rinkėjų eteriuose tiesiog sėdi, manipuliuoja jų jausmais ir meluoja. Matyt, jeigu politikas apie tai kalba, jis kalba rimtai, ir tam tikras grėsmes pats jaučia. Tiesiog norėjau kolegai padėti“, – ironizavo A.Širinskienė.
Politikė įsitikinusi, kad šioje situacijoje R.Žemaitaičiui yra tik du galimi keliai.
„Ponas R.Žemaitaitis aiškina, kad jis atlieka labai daug tyrimų, daro daug auditų ir iš to mato kylančias grėsmes, ir galvoja, kad kažkas gali jam eismo įvykį inscenizuoti.
Tai matau du kelius: arba jam reikia teises atimti, kad jis nevažinėtų, jau paironizuosiu, arba vis dėlto žmogus tikrai turėtų būti saugomas, nes Vadovybės apsaugos įstatymas tokią galimybę saugoti esamus ir buvusius Seimo narius, kada kyla grėsmė dėl pareigų, jis numato“, – kalbėjo A.Širinskienė.
