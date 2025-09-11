Rusijos žiniasklaidoje – kaltinimai Baltijos šalims

Rugpjūčio pradžioje Rusijos žiniasklaidoje pasirodė klaidinančios žinutės teigiančios, kad dronų atakos į Pskovo regione esančius taikinius galėjo būti vykdomos iš Baltijos valstybių.
Mėnesio eigoje propagandininkai kėlė versijas apie tai, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėjo naudotis Baltijos šalimis, kad atakuotų taikinius Leningrado srityje ir kituose regionuose. Labai tikėtina, kad tokiomis žinutėmis Rusijos propagandos atstovai siekia įteigti tariamą NATO, ypatingai Aljanso rytinio flango, agresyvumą ir tokiu būdu pagrįsti Rusijos veiksmus.
Neatmestina, kad šia komunikacija siekiama sustiprinti propagandinį naratyvą neva NATO vykdo netiesioginį karą prieš Rusiją Ukrainos rankomis. Nepaisant to, kad žinutės apie tariamas dronų atakas iš Baltijos šalių yra retos, jos nėra naujos. Panašūs pavieniai pranešimai fiksuoti dar praėjusių metų rudenį.
Didelio atgarsio Rusijos informacinėje erdvėje sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje. Šis susitikimas Rusijos žiniasklaidoje vaizduotas kaip diplomatinė pergalė. Tuo tarpu rugpjūčio viduryje vykęs Ukrainos ir kitų Europos valstybių lyderių vizitas Vašingtone iššaukė neigiamą reakciją.
Teigta, kad Europos valstybės siekia kurstyti karą Ukrainoje, įvairiais būdais provokuoja Rusiją ir ruošiasi karinei konfrontacijai, nepaisant JAV ir Rusijos pastangų stabilizuoti situaciją.
Rusijos pareigūnai pakartojo teiginius, kad NATO šalių taikos palaikymo pajėgos Ukrainoje būtų teisėtas Rusijos taikinys, prieš kurį galėtų būti panaudota „Orešnik“ raketa. Pastaruoju metu tiek Rusijos, tiek Baltarusijos informacinėje erdvėje matomi grasinimai panaudoti „Orešnik“ raketas prieš NATO. Siekiama įtikinti, kad šis ginklas rodo Rusijos techninį pranašumą prieš Aljansą.
Baltarusijos režimas rugpjūčio mėnesį vykdė aktyvesnę komunikaciją apie artėjančias „Zapad-2025“ pratybas, tačiau bendrai aktyvumas šia tema priešiškoje informacinėje erdvėje buvo žemas. „Zapad-2025“ pratybų kontekste toliau siekiama diskredituoti NATO, tikinant, kad Aljansas neatsižvelgia į Baltarusijos siekius mažinti įtampą regione ir, neva prisidengiant minėtomis pratybomis, didina savo karinius pajėgumus prie Baltarusijos ir Rusijos sienos.
Bendrai informacinis spaudimas nukreiptas prieš Lietuvą ir jos sąjungininkus nepakito lyginant su liepos mėnesiu. Tęsiama priešiška komunikacija apie Lietuvos vykdomą užsienio politiką nukreiptą prieš Rusiją, kuri tariamai turi didelę neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai. Taip pat skleidžiamos žinutės apie rusų tautybės asmenų diskriminaciją Baltijos šalyse.
Lietuvos kariuomenėZapadRusija
Rodyti daugiau žymių