Seimui bus pasiūlyta įsteigti energetikai skirtą komitetą

2025 m. rugsėjo 11 d. 07:51
Jadvyga Bieliavska
Ketvirtadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketina pateikti parlamentarams Statuto pataisas, numatančias energetikai skirto komiteto įkūrimą.
Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis komitetas.
Seimo statute planuojama numatyti Energetikos ir darnios plėtros komiteto veiklos kryptis. Šis komitetas teiktų išvadas ir pasiūlymus dėl energetikos ir klimato kaitos politikos formavimo, jos prioritetų. Planuojama, kad naujas komitetas atliktų Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos parlamentinę kontrolę. Taip pat komiteto nariai svarstytų, kaip naudojami šioms institucijoms skirti asignavimai, vertintų biudžeto lėšų bei investicijų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą.
Beje, šiuo metu Seime veikia Energetikos ir darnios plėtros komisija. Tačiau siekiant sustiprinti dėmesį energetikai, naujoji valdančioji dauguma nutarė pertvarkyti šią komisiją į komitetą.
Naujame komitete turėtų dirbti mažiausiai 7 parlamentarai – gali būti 8 ar 9. Kaip sutarė koalicijos partneriai, Energetikos ir darnios plėtros komitetui turėtų vadovauti „Nemuno aušros“ atstovas.
Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas.
