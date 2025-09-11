Sujudimas prie JAV ambasados – atvežti politiniai kaliniai susitiko su artimaisiais, netrūko ir ašarų

Kaip skelbė LRT, politiniai kaliniai prie ambasados atvežti apie 20 val., o emocijų tikrai netrūko – žmonės, išvydę artimuosius, verkė ir glėbesčiavosi, čia juos sutiko ir Svetlana Cichanouskaja.
Visgi ne visi sugrįžę skubėjo į Lietuvą. Kaip skelbta anksčiau, paleistas buvęs baltarusių opozicijos lyderis Mikalajus Statkevičius atsisakė palikti Baltarusiją. Kurį laiką jis stovėjo pasienyje, Baltarusijos pusėje, tačiau galiausiai pasuko atgal į šalies gilumą, tad pasienio punktas tęsia darbus, Lrytas nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Primename, kad apie kalinių paleidimą skubiai sušauktoje konferencijoje pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tarp daugiau nei 50-ies išlaisvintųjų yra ir Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos bei Prancūzijos piliečių.
Siekiant išvengti galimo įkalinimo, prezidentas paragino piliečius ir toliau susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Baltarusiją.
„Privalome nepamiršti, kad kaimyninėje šalyje vis dar yra 1 tūkst. įkalintų politinių kalinių. Tarp jų – ir lietuviai. Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės – susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimų ir galimo įkalinimo“, – kalbėjo šalies vadovas.
Šalies vadovas dėl šios pergalės ypatingai dėkojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui
.„Kuris buvo įsitraukęs į šią išlaisvinimo operaciją nuo pat proceso pradžios iki pabaigos. Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems. Kartu su Baltarusijos opozicionieriais Lietuvos sieną šiuo metu kerta, kirto Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos piliečiai, kalėję Baltarusijoje“, – dėstė G.Nausėda, atskirą padėką išreiškęs ir Lietuvos institucijoms bei tarnyboms.
Manoma, kad kalinių paleidimas susijęs su JAV sankcijų panaikinimu Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“, nors G.Nausėda sakė, kad sankcijų panaikinimas nesusijęs su politinių kalinių paleidimu.
„Apie mainus „žmonės už sankcijas“ tikrai neina kalba“, – sakė prezidentas.
