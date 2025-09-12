D. Nausėdienės vizito Kyjive metu – oro pavojus: du kartus teko skubėti į slėptuvę

D.Nausėdienė Kyjive lankėsi Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos kvietimu. Ji dalyvavo pirmųjų ponių ir ponų aukščiausio lygio susitikime.
D.Nausėdienė trečiadienį skaitė paskaitą Kyjivo nacionaliniame Taraso Ševčenkos universitete, vėliau dalyvavo diskusijoje apie švietimo prieinamumą. Renginio, skirto pagerbti mokytojus, metu, pradėjo kaukti oro pavojaus sirenos.
„Teko eiti į priedangą. Pirmą kartą pagrindinės sammito dienos išvakarėse. Vyko renginys, skirtas pagerbti mokytojus, buvo paskelbtas oro pavojus, o, kadangi organizatoriai rūpinosi dalyvių ir svečių saugumu, visų buvo paprašyta eiti į artimiausią slėptuvę. Tas renginys taip ir nebebuvo atnaujintas“, – portalui Lrytas pasakojo T.Beržinskas.
Ketvirtadienį, pagrindinę pirmųjų ponių ir ponų aukščiausio lygio susitikimo dieną, situacija pasikartojo.
„Praėjus maždaug pusvalandžiui nuo renginio pradžios, vėl buvo paskelbtas oro pavojus. Tuomet tiek pirmųjų ponių, tiek kitų dalyvių buvo paprašyta eiti į slėptuves. Taip ir buvo padaryta. Po kokių 20 minučių oro pavojus buvo atšauktas ir renginys buvo tęsiamas toliau“, – nurodė prezidento patarėjas.
Anot jo, abu kartus slėptuvėje D.Nausėdienei teko praleisti apie 15–20 minučių.
Penktojo pirmųjų ponių ir ponų viršūnių susitikime dalyvavo pirmosios ponios ir ponai, Nobelio premijos laureatai, švietimo ministrai, mokytojai, pasaulyje pripažinti mąstytojai ir intelektualai.
Diana NausėdienėUkrainaKijevas
