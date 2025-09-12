Dėl „Zapad“ pratybų – Lietuvos kariuomenės žinia: paskelbė situacijos vertinimą

„Trumpai grįžtame prie ZAPAD klausimo, kadangi prasideda aktyvioji šių mokymų fazė.
Pirma, mums žinoma informacija yra nepakitusi. Iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 000 karių, mums aktualiausia pratybų dalis, nes vyksta arčiausiai, yra Baltarusijoje, kurioje laukiama iki 8000 ir Kaliningrade – iki 4000 karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Lietuvos kariuomenė.
Čia pabrėžta ir tai, ką daro būtent mūsų valstybė – išskirti pratybų ir nepratybų veiksmai.
„Pratybų veiksmai: nuo rugsėjo 2 dienos vyksta mokymai „Perkūno Griausmas 2025“, apimantys daug tarpusavyje susijusių pratybų, šiuose mokymuose per rugsėjo – spalio mėnesius prasisuks 17 tūkstančių karių, šią akimirką vykstančiose pratybose Lietuvoje manevruoja virš 3000 karių – nuo „Inžinierių griausmo“, kuriame teikti paramą pėstininkams treniruojasi Lietuvos ir sąjungininkų karo inžinerijos padaliniai, „Didžiojo Erelio“, kurio metu į Lietuvą persidislokuoti treniruojasi Bundesvero 37-oji brigada bei kitų pratybų iki „Geležinio kumščio“, kuriame, be perdislokavimo treniruočių, Pabradėje kovinius šaudymus atlikti treniravosi JAV kariuomenės atakos sraigtasparniai. Vyksta ir viešai neskelbiamo turinio pratybos, kuriose treniruojasi kiti atitinkami kariuomenės pajėgumai. Šiaip pratybos šiuo metu vyksta visame rytiniame NATO flange, kuriose dalyvaus iš viso apie 40 tūkstančių karių“, – rašė Lietuvos kariuomenė.
Kaip nepratybų veiksmai nurodyta: „Lietuvoje budi NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos ir Vengrijos naikintuvai, pasienyje su Baltarusija turime budintį antžeminės oro gynybos vienetą su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis, turime Lietuvoje dislokuotus sąjungininkus (šiai dienai virš 4000 sąjungininkų karių yra Lietuvos teritorijoje), vyksta ilgalaikis sienos fortifikavimo projektas (šiai dienai užblokuoti arba paruošti užblokavimui virš 20 šiuo metu nenaudojamų, bet svarbių priartėjimo kelių į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos) ir kita veikla.“
Lietuvos kariuomenė taip pat paskelbė ir situacijos vertinimą.
„Niekas negalime atspėti, kas nutiks kitą naktį. Oro gynyba nereiškia geležinio kupolo – dronai gali būti pastebėti ir numušti, gali ir nebūti, jei neužfiksuos radarai, trukdys debesys, apeis saugomą zoną, kažkur nukris ar dar kitokiomis aplinkybėmis – tokia realybė, su kuria susiduria visos valstybės, įskaitant ir mus. Tačiau iš kitos pusės galime patvirtinti, kad, kaip ir anksčiau minėjome, nefiksuojame Rusijos sausumos kariuomenės telkimo prie mūsų šalies sienų (kas būtų rimta raudona vėliavėlė), o matome Rusijos kariuomenę prikaustytą Ukrainoje, kas reiškia, kad tiesioginio puolimo prieš NATO per Lietuvą ar kitas Baltijos šalis tikimybė išlieka maža.
Taip, šiuo laikotarpiu, yra išaugusi sienos pažeidimų, dronų įskridimų, signalų trikdžių ir kitokių provokacijų tikimybė, tą visi pamatėme aiškiau, nei aiškiai, tai susiję ir su pratybomis, ir su vykstančia Rusijos agresija prieš Ukrainą. Tokia yra naujoji realybė, į kurią mūsų reakcija yra budrumo padidinimas, koviniai budėjimai ir nuolatinės pratybos, nes jei negalime atspėti priešo logikos, mūsų pačių logika sako, jog turime ramiai ir nepertraukiamai ruoštis blogiausiam scenarijui ir tai yra pagrindinė kariuomenės veikla nuo 1990-ųjų, tik dabar auga budrumas ir gerėja priemonės šiai užduočiai atlikti“, – savo paskyroje feisbuke skelbė Lietuvos kariuomenė.
