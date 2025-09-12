Gyvybės langelyje Kaune rasta naujagimė

„Paryčiais, 4 val. 35 min., apie tai registruotas pranešimas“, – Eltai sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Policija tikslina įvykio aplinkybes.
Pirmasis apie gyvybės langelyje rastą vaiką pranešė portalas Lrt.lt.
Kūdikis rastas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės filiale, P. Mažylio gimdymo namuose įrengtame gyvybės langelyje.
Gydymo įstaiga Eltą informavo, kad naujagimė šiuo metu saugi, ja rūpinasi medikai. Mergaitė yra sveika, išnešiota, aprengta. Ji galėjo būti gimusi šią parą. Daiktų ar raštelio prie vaiko nebuvo.
Tai yra pirmas naujagimis, rastas gyvybės langelyje šiais metais ligoninei priklausančiame padalinyje.
ELTA primena, kad įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipė ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas.
Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus.
Gyvybės langeliuose palikti 96 vaikai, 16 susigrąžinti
2024 m. gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikti 96 vaikai, biologiniai tėvai susigrąžino 16 vaikų.
„Kad tokių atvejų išvengtume, galime prisidėti kiekvienas iš mūsų, tad kviečiame būti atidiems besilaukiančiai ar ką tik pagimdžiusiai moteriai. Padėti tokiose situacijose gali ir artimieji, kolegos, kaimynai, kurie matydami būsimą mamą neramią, išgyvenančią, gali paklausti, ar moteriai reikalinga pagalba. O prireikus pagalbos – pasiūlyti apsilankyti pas specialistus arba net palydėti.
Gimdyves prižiūrintys medicinos darbuotojai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į būsimos mamos būklę ir pastebėjus, kad ši labai liūdna ar apatiška arba priešingai – rodo itin stiprias emocijas, nepalikti jos vienos“, – sako vaiko teisių specialistai.
Gyvybės langelis skirtas mamoms, neradusioms kitos išeities, suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi. Naujagimio palikimas yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes vaikas paliekamas saugioje aplinkoje, nesukeliant grėsmės jo gyvybei.