I. Ruginienė – apie J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus: nesu įsigilinus į šį procesą

„Kol kas nevertinu. Nei buvo Julius pateiktas, nei aš esu labai stipriai įsigilinusi į šitą procesą“, – Eltai sakė I. Ruginienė.
„Šiandien buvau pasileidusi labai gerą (buvusio KT pirmininko – ELTA) Egidijaus Kūrio interviu. Ten išryšėjo, kad yra tam tikri kriterijai, jis lyg ir daro prielaidą, kad Julius Sabatauskas galėtų vieno kriterijaus neatitikti“, – pridūrė ji, omenyje turėdama reikalavimą turėti bent 10 metų teisinio darbo stažą.
Vis dėlto, pasak I. Ruginienės, prieš vertinant Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko kandidatūrą į KT teisėjus, būtina išsiaiškinti, ar jis pats būtų pasiruošęs ir norėtų užimti šias pareigas.
„J. Sabatauskas tikrai save parodė kaip rimtą teisininką. Jis jau kelinta kadencija dirba Seime ir būtent jo patirtimi visą laiką pasiremia partija, nagrinėjant teisinius aspektus“, – sakė paskirtoji premjerė.
„Pirmiausia reikia paklausti, ar pats Julius nori, nes kartais būna, kad diskutuojame, teikiame pavardes (…), bet niekas nepaklausia, ar pats žmogus nori. Tai gal ta mūsų diskusija visiškai neturi prasmės“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta anksčiau, naujasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę užsiminė, jog iki šiol parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovavęs J. Sabatauskas galėtų būti skiriamas KT teisėju.
Ši socialdemokrato išsakyta intencija sukėlė diskusijas Seime. Opozicija tvirtino, kad toks paskyrimas būtų ydingas, o J. Sabatausko kompetencijos neatitiktų KT teisėjui keliamų reikalavimų, tačiau dalis valdančiųjų tikino nieko blogo tame nematą. Jų teigimu, panašus atvejis jau buvo susiklostęs anksčiau, kai konservatoriai į šias pareigas delegavo taip pat Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovavusį Stasį Šedbarą.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
KT kas trejus metus atnaujinamas vienu trečdaliu. KT teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys KT teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras.
