Lrytas šaltiniai: G. Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus, laukiama, ką nuspręs R. Žemaitaitis

Šaltinių teigimu, apie tai dar ketvirtadienį vakare telefonu buvo informuota paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Prezidentūra situacijos nekomentuoja, komentarą žada tik pirmadienį.
Laukiama, kokia bus R.Žemaitaičio reakcija. Dar ketvirtadienį sužinojęs, kad paskirtoji premjerė palaiko G.Nausėdos siūlomą scenarijų ir greičiausiai jau turėdamas informacijos apie prezidento filtro nepraeisiantį M.Jablonskį, „aušrietis“ vėl pareiškė apie galimybę trauktis iš koalicijos.
Šaltinių žiniomis, R.Žemaitaitis siūlo socialdemokratams alternatyvą – pasiimti energetikos ministeriją sau ir palikti joje Žygimantą Vaičiūną, o jam perleisti susisiekimo ministeriją, į kurią „socdemai“ delegavo prezidento barjerą jau praėjusį viceministrą Jurą Taminską.
Socialdemokratams toks variantas nepatinka – esą nueita jau per toli, ministras paskirtas, o ir jie patys nenori ministerijos su ne savu žmogumi, kad ir koks kompetentingas bebūtų. Tačiau visi variantai vis dar laikomi ant stalo.
Kaip jau skelbė Lrytas, remdamasis savo šaltiniais, G.Nausėda būtų sutikęs aplinkos ministru vėl skirti P.Poderskį, jei energetikos ministru galėtų likti Ž.Vaičiūnas. Su tokiu scenarijumi linkusi sutikti I.Ruginienė, bet ne R.Žemaitaitis, kuris nenori sau pavaldžioje ministerijoje Sauliaus Skvernelio šešėlio.
Šalies vadovas šiuo metu yra patvirtinęs nepilnos sudėties Vyriausybę. Joje trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
Į aplinkos ministrus I.Ruginienė pateikė P.Poderskį. G.Nausėda yra sakęs, kad jo ministru nebemato, tačiau persigalvojo ir trečiadienį Prezidentūroje jį dar kartą priėmė pasikalbėti.
Neoficialiai su Lrytas kalbėję socialdemokratai sakė, kad G.Nausėda taip nori energetikos ministro kėdėje demokratų deleguoto nepartinio Ž.Vaičiūno, jog sustumtų pastą atgal į tūbelę ir ne su didele laime, bet skirtų P.Poderskį ministru.
Tiesa, tokie mainai nedomina R.Žemaitaičio. Jis į energetikos ministrus pateikė M.Jablonskio kandidatūrą. Šalies vadovo šis nesužavėjo.
Šaltiniai tvirtina, kad tiek „aušriečiai“, tiek socialdemokratai piktinasi aktyviu prezidento kišimusi į Vyriausybės formavimo procesą. Ministrų kabinete esą G.Nausėda ir taip turi Kęstutį Budrį ir Dovilę Šakalienę, kurių labai norėjo, tad trečias savas ministras jau būtų per daug.
Socialdemokratų mohikanas Vytenis Povilas Andriukaitis prieš kelias dienas kalbėdamas su Lrytas pareiškė, kad G.Nausėdai reikėtų pasiskaityti Konstituciją ir suvokti, jog jo balsas yra tik patariamasis.
Vis dėlto, Lrytas šaltinių teigimu, I.Ruginienė nusprendė nesipykti su šalies vadovu ir sutikti su jo siūlomais mainais. Apie tai ji ketvirtadienį informavo ir R.Žemaitaitį. Šis neliko patenkintas.
Lrytas žiniomis, „aušriečiai“ jau kalba apie galimybę, kad jei jų kandidatai vėl bus atmetinėjami, reikėtų teikti partinius asmenis ir taip dar labiau įsiutinti prezidentą. O R.Žemaitaitis taip supyko, kad tiek viešai, tiek neviešai svaidėsi grasinimais trenkti durimis ir išeiti dirbti į opoziciją.
„Aš matau, kad esant ekonominiam, kariniam nestabilumui mes galime turėti mažumos Vyriausybę. Tą aš realiai matau ir sakiau jau rugpjūčio mėnesį. Arba mes čia toliau važiuojame į chaosą valstybėje, arba į stabilumą ir dirbame.
Aš už tai, kad būtų stabilumas, ramybė ir darbas. Kokį modelį pasirinks, nes aš esu pasirinkęs modelį, o kokį modelį pasirinks kiti politikai, tai jų ir klauskite“, – teigė „aušriečių“ pirmininkas.
Į aplinkos ministres R.Žemaitaitis anksčiau teikė Renatos Saulytės kandidatūrą, tačiau ji net nepasiekė Prezidentūros.
