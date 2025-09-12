M. Sinkevičius sureagavo į R. Žemaitaičio grasinimus: „Man vidurių tai tikrai nesuka“

„Aš pasakysiu tiesiai šviesiai, man vidurių tai tikrai nesuka. Gal kam jau suka tuos vidurius, bet aš visiškai ramiai priimu šią situaciją“, – Eltai teigė M. Sinkevičius.
„Nežinau ar reikia visiems reaktyviai užsiaštrinti ir gal net spausti į kampą prezidentą, kad jis turėtų daryti vienaip ar kitaip. Manau, kad per daug emocijų. Gal aš tiesiog ne toks emocionalus žmogus, bet manau, kad visiems reikėtų ramiau, racionaliau ir be didelių emocijų sulaukti prezidento verdikto“, – akcentavo jis.
Pasak politiko, parlamentinių partijų vadovai savo pasisakymais neturėtų daryti spaudimo prezidentui.
„Sulauksime (prezidento sprendimo – ELTA) ir kalbėsimės. Dabar aštrinti šią situaciją, kad prezidentas turi pasielgti vienaip ar kitaip... Manau, kad gerbdami vieni kitus parlamentinių partijų lyderiai neturėtų užsiimti tokios pozicijos, kad stumtume prezidentą, lieptume ar ragintume“, – dėstė socialdemokratas.
„Manau, kad prezidentas, veikdamas Konstitucijos rėmuose, padarys sprendimus, suprasdamas kokios politinės pasekmės galėtų laukti, jeigu elgiamasi vienaip ar kitaip“, – pabrėžė jis.
Tuo metu vertindamas R. Žemaitaičio pareiškimus, Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) vadovaujantis politikas ragino nepasiduoti emocijoms.
„Buvo sunki savaitė, prasidėjo Seimo sesija. Ji visada sukelia daug emocijų, nebūtinai vien teigiamų – šurmulio daug. Politinis sezonas, matyt, visada turi visokių rudeninių atspalvių. Pusiau juokais, pusiau rimtai – turėjome ir pilnatį, ir užtemimus visokius, tai, manau, kad žmogiškai persiduoda visokios rudens nebūtinai pozityvios emocijos ir į politinio lauko veiksmus“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Man atrodo, kad visi kažkaip užsiaštrinę, labai emocingi. Bandau suprasti to priežastis, bet ir tų priežasčių net nėra. Bandau visus savo kolegas raminti, nes po kiekvieno pasisakymo jautriai reaguoja ir mūsų partija. Politinis sezonas prasidėjo ir jam prasidėjus ne ramybės, o šurmulio ir chaoso yra daugiau“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
