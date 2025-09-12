Partneriai apie „Saugumo kodą“: institucijos, mokslas ir verslas kalba viena kalba

„Saugumo kodas“ – tai Lrytas iniciatyva, įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kitais partneriais.
„Žiniasklaida turi ne tik informuoti, bet ir veikti – būti aktyvia pokyčių dalyve. Būtent iš šio suvokimo gimė „Saugumo kodo“ iniciatyva. Supratome, kad kalbėti apie saugumą vien straipsniuose ar eteryje nebepakanka – reikia telkti, jungti ir veikti kartu.
Ši konferencija yra mūsų – žiniasklaidos – atsakomybės pavyzdys: inicijuoti dialogą tarp institucijų, ekspertų ir visuomenės, padėti suprasti grėsmes ir stiprinti atsparumą ne teoriškai, o praktiškai. Mums rūpi ne tik informuoti, bet ir įgalinti“, – sako viena iš konferencijos organizatorių Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė.
Konferencija skirta ne tik saugumo profesionalams – tai renginys kiekvienam, kuriam rūpi savo šeimos, bendruomenės ir valstybės saugumas.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pabrėžia, kad šiandien gyvename sudėtingame pasaulyje, kuriame saugumas nėra savaime suprantamas: „Lietuvos saugumas, laisvė ir nepriklausomybė yra vertybės, dėl kurių privalome susitelkti.
„Saugumo kodo“ tikslas – suburti įvairias nuomones diskusijai dėl bendro reikalo – mūsų krašto saugumo. Taip pat – visiems suprantama kalba paaiškinti, kas vyksta mūsų regione ir pasaulyje, kodėl turime stiprinti valstybės gynybą, ir kokią svarbią misiją kiekvienas atliekame Tėvynės labui.“
Ką pamatysite ir išgirsite?
I salė Gynyba ir saugumas (Kaip pasiruošusi mūsų valstybė?)
II salė Kibernetinis saugumas (Ar mokame atpažinti ir esame atsparūs atakoms, informaciniam karui?)
III salė Ekonomika ir verslas (Verslo pri(si)taikymas ekstremalių situacijų metu)
IV salė Kodas: pareigūnas ir civilis (Visuomenės išgyvenimas: pilietiškumas – išgyvenimo pagrindas?)
V salė Psichologinis saugumas (Psichologinis atsparumas: kaip su(si)kurti emocinį saugumą?)
Konferencijoje bus nagrinėjamos aktualiausios šių dienų temos: nuo karo Ukrainoje pasekmių ir kibernetinių atakų iki informacinio karo bei ekonominio atsparumo. Į renginį susirinks daugiau nei 150 ekspertų ir lyderių iš politikos, verslo, mokslo, žiniasklaidos, kariuomenės bei nevyriausybinių organizacijų.
Dalyvių laukia praktiniai užsiėmimai, situacijų simuliacijos, daugiau nei 20 stendų su įranga bei specialistais, mokymai ir galimybė kurti bendradarbiavimą su saugumo srities profesionalais.
„Žinios yra stipriausias mūsų ginklas, padedantis kurti saugesnę ateitį, todėl dalinsimės jomis ir semsimės patirties iš kitų – kariuomenės vadų, žurnalistų, verslo lyderių. VILNIUS TECH investuoja į kompetencijų centrus ir naujas laboratorijas – nuo kosmoso iki jūrinio vėjo, lustų, dronų, robotų ar saulės ir vandenilio energijos sričių, kad universitete gimę sprendimai sustiprintų valstybę.
Mūsų mokslininkų bendruomenė atvira ir telkianti bendram veikimui, tad laukiame visų, kuriems rūpi valstybės saugumas, norėdami pasidalinti inovacijomis, unikaliais tyrimais, technologiniais sprendimais, kurie gimsta universitete ir prisideda prie šalies saugumo. Kartu atrakinsime saugumo kodą“, – kviečia VILNIUS TECH rektorius Romualdas Kliukas.
Kokios laukia naujovės?
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti moksleiviai – jiems aiškiai ir suprantamai bus pateikiama informacija pranešimuose, diskusijose.
Dar viena naujovė konferencijoje – uždaras forumas Lietuvos savivaldybių merams, atstovams, kadangi savivaldos lyderiai – pirmieji, į kuriuos kreipiamasi ištikus krizei ar iškilus grėsmei. Jų sprendimai ir veiksmai turi lemiamą reikšmę tiek vietos bendruomenių, tiek visos šalies saugumui.
„Saugumą šiandien turime suprasti daug plačiau – jis kuriamas ne tik ginklais ar technologijomis, bet ir pilietiškumu bei atsakomybe už savo šalį. Mums rūpi, kad žmonės ne tik jaustųsi saugūs, bet ir turėtų įrankius aktyviai prisidėti prie savo aplinkos atsparumo ir stiprinimo. Mes, Britų taryba, dayvaudami „Saugumo kode“ siekiame priminti, kad visuomenės tvirtumą kuria ne vien institucijos, bet ir kiekvienas pilietis. Turime būti atviri, veikti išvien nepaisant skirtumų ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą – visa tai yra tikrasis saugumo pamatas“, – pabrėžia Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskė.
Apie saugumą, gimstantį iš pasiruošimo, kalba ir kiti konferencijos partneriai.
„Draudikų kasdienybėje saugumas – vienas pagrindinių naratyvų, tačiau jis neapsiriboja tik situacijomis, kai įvyksta eismo nelaimė, potvynis apsėmė namus ar gaisras suniokoja viską. „Saugumo kodas“ – platforma, apjungianti įvairias saugumo ir nesaugumo temas, bendruomenę ir rūpestį kitais. Šio rūpesčio vedami prisijungiame su temomis, kurios dažnai lieka nuošalyje: kaip kritinėms situacijoms paruošti augintinius ir kokių sprendimų ieškoti dėl klimato kaitos pokyčių“, – sako draudimo bendrovės „If“ Baltijos šalių komunikacijos vadovė Rasa Skunčikienė.
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje „Saugumo kodas“ – jau spalio 17 d. Vilniuje. Visą programą ir registraciją rasite puslapyje Saugumo kodas 2025. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija. Vietų skaičius ribotas.
Pagrindiniai konferencijos partneriai – Britų taryba Lietuvoje, „Telecentras“, Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Taip pat partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Ignitis“, Europos Parlamento biuras Lietuvoje, „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), „ESET“, „NRD Cyber Security“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, draudimo bendrovė „If“, JMA centras, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga bei kiti.