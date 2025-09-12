R. Žemaitaitis pademonstravo „Nemuno duoną“, jei gamins ir „naminukę“ – vaišins S. Skvernelį

Penktadienį „Verslo žinios“ paskelbė apie R.Žemaitaičio kreipimąsi į Valstybinį patentų biurą dėl naujų prekės ženklų – „Nemuno duona“ ir „Nemuno dešra“ – įregistravimo.
„Čia jau, matote, pirmi duonos kepiniai. „Nemuno duonos“. Čia yra pirmas kepinys, šiek tiek yra medaus, šiek tiek įdėta saulėgrąžų, šiek tiek yra įdėta moliūgų sėklų. Pirmas mėginys jau yra. Mes jau čia kelintą mėnesį eksperimentuojame“, – „Žinių radijuje“ penktadienį kalbėjo R.Žemaitaitis.
„Aušrietis“ papasakojo ir apie eksperimentus su „Nemuno dešra“. Taip pat sureagavo į buvusio koalicijos partnerio S.Skvernelio pasisakymą, kad „jeigu yra dešra ir duona, tada pagal juos turėtų dar būti užregistruoti ir „Nemuno velnio lašai“.
„Dešrų modeliai yra keli daromi – nuo stambių lašinių ir nuo kaimietiško kepimo, ir nuo šaldytų lašinių supjaustymo kur būtų. O kad bus velnio lašai, tai net neabejoju, kad jie tikrai bus, nes, kaip jūs pati puikiai žinote, aš propaguoju ir palaikau samagoną, ir naminę degtinę, tai yra labai geras dalykas.
Nėra ko gerti tuos valstybinius iš vieno krano leidžiamus“, – rėžė R.Žemaitaitis.
Jei tokį gėrimą sukurs, juo politikas pavaišins ir patį S.Skvernelį.
„Ir tikrai S.Skvernelį pavaišinsiu, nes žinau, kad S.Skverneliui irgi patinka naminė. Aš jam pirmą savo bonkę, kurią bus galima gaminti, pereiti sertifikatus, gauti leidimus, tikrai aš jį ir pavaišinsiu“, – pažadėjo jis.
„Aušrietis“ aiškino, kad registruoja naujus prekės ženklus tam, jog galėtų juos panaudoti ateityje sukurtiems produktams.
Remigijus Žemaitaitis Saulius Skvernelis Nemuno aušra
