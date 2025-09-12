Rengiantis galimoms grėsmėms dėl „Zapad“ – žinia: „Visa tai yra daroma pirmiausia dėl atgrasymo“

„Šiuo metu NATO ir NATO kariai visuomet yra vienose didelėse pratybose tam, kad atremtų esančias grėsmes, kurios, kaip matome, yra realios“, – LRT radijui penktadienio rytą, prasidedant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, sakė Kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius L. Bagočiūnas.
„Visa tai yra daroma pirmiausia dėl atgrasymo“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Lietuvoje, kaip pažymi kariuomenė, šiuo laikotarpiu budi NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos ir Vengrijos naikintuvai, pasienyje su Baltarusija budi antžeminės oro gynybos vienetas su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis. Lietuvoje taip pat dislokuota daugiau nei 4 tūkst. sąjungininkų karių, vyksta ilgalaikis sienos fortifikavimo projektas – užblokuoti arba paruošti užblokavimui daugiau 20 šiuo metu nenaudojamų, bet svarbių priartėjimo kelių į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos.
