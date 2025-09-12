S. Skvernelis siūlo sudaryti dvišales oro gynybos sutartis su Lenkija ir Vokietija

„Reikia kalbėti apie dvišales gynybos sutartis tiek su Lenkija, tiek ir su Vokietija, kurios brigada čia atsiranda, kad tokiais atvejais taip pat būtų galima panaudoti tuos pajėgumus, kuriuos turi mūsų kaimynai, nes mes patys naikintuvų turbūt tikrai neturėsime“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
„Matome, kad reikia stiprinti savo oro gynybą. Ir čia taip pat turi būti vienas iš pagrindinių mūsų tikslų“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė keliolika rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
