S. Skvernelis siūlo sudaryti dvišales oro gynybos sutartis su Lenkija ir Vokietija

2025 m. rugsėjo 12 d. 09:59
Austėja Paulauskaitė
Lenkijai trečiadienį numušus šalies oro erdvę kirtusius Rusijos dronus, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tikina, jog siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės saugumą panašiais atvejais, būtina sudaryti dvišales gynybos sutartis su Lenkija ir Vokietija. Taip, pasak buvusio parlamento vadovo, atsirastų galimybė pasinaudoti geriau apsirūpinusių valstybių turimais gynybiniais pajėgumais.
„Reikia kalbėti apie dvišales gynybos sutartis tiek su Lenkija, tiek ir su Vokietija, kurios brigada čia atsiranda, kad tokiais atvejais taip pat būtų galima panaudoti tuos pajėgumus, kuriuos turi mūsų kaimynai, nes mes patys naikintuvų turbūt tikrai neturėsime“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
„Matome, kad reikia stiprinti savo oro gynybą. Ir čia taip pat turi būti vienas iš pagrindinių mūsų tikslų“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė keliolika rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
Saulius SkvernelisLenkijaVokietija
