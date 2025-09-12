Lrytas Premium prenumerata tik
Signatarui Č. Okinčicui įteikta Lietuvos diplomatijos žvaigždė

2025 m. rugsėjo 12 d. 15:50
Lrytas.lt
Užsienio reikalų ministras penktadienį apdovanojo politiką, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarą Česlavą Okinčicą ministerijos garbės ženklu – Lietuvos diplomatijos žvaigžde.
Kaip pranešė ministerija, apdovanojimas Č. Okinčicui buvo skirtas už aktyvią politinę ir diplomatinę, taip pat visuomeninę ir švietėjišką veiklą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.
„Nepaprastai vertiname Jūsų indėlį į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Nuosekli ilgametė jūsų veikla ženkliai sustiprino ne tik Lietuvos ir Lenkijos politinius, ekonominius, bet ir, svarbiausia, ryšius tarp abiejų šalių žmonių“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo paskirtasis K. Budrys.
Č. Okinčicas dirbo prezidento, vėliau – ministro pirmininko patarėju tautinių mažumų klausimais, 1996–2004 metais vadovavo Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondui, plėtojusiam kultūrinius ir visuomeninius ryšius tarp šalių.
1989 m. drauge su bendraminčiais įsteigė laikraštį lenkų kalba „Znad Wilii“, po kelerių metų – ir radijo stotį, taip pat aktyviai veikė skatindamas Lietuvos ir Lenkijos ekonominį bendradarbiavimą.
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras jau yra apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lenkijoje – Lenkijos Atgimimo ordino Komandoro kryžiumi, Ordino Už nuopelnus Komandoro kryžiumi su žvaigžde ir Didžiuoju kryžiumi.
Lietuvos diplomatijos žvaigždė – valstybės apdovanojimas, kuriuo apdovanojama už Lietuvos garsinimą užsienyje.
