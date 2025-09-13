Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

„Zapad“ pratybų fone – melagienos apie raketas Kaliningrade: pasitelktas senas vaizdo įrašas

2025 m. rugsėjo 13 d. 17:51
Karolina Konopackienė
Socialiniuose tinkluose plintant įrašams, kuriuose matoma, jog Kaliningrade, šalia Lenkijos sienos, rusai neva dislokavo „Iskander“ raketas, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informuoja, kad tai – melaginga informacija. Centro vertinimu, plintantys vaizdo įrašai veikiausiai yra seni, daryti 2018 metais.
„Sklindančius įrašus fiksavo NKVC koordinuojama tarpinstitucinė analitikų komanda. Informacija randama ir Lietuvoje veikiančiose socialinių tinklų paskyrose. Kaip minėta, įrašai greičiausiai yra dar 2018 metų“, – šeštadienį pranešė NKVC.
Centro teigimu, šiomis dienomis vykstant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, įvairių provokacijų ir visuomenės gąsdinimo atvejų gali būti ir daugiau.
„Tikėtina, kad tokių bandymų kelti įtampą bus ir daugiau, tad raginame gyventojus tikrinti informaciją oficialiuose Lietuvos kariuomenės ir tarnybų šaltiniuose“, – pabrėžė institucija.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
