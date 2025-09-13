Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvoje vyksta Vokietijos kariuomenės pratybos „Didysis erelis 2025“

2025 m. rugsėjo 13 d. 10:34
Lietuvoje iki rugsėjo pabaigos vyksta Vokietijos kariuomenės pratybų „Didysis erelis 2025“ (angl. Grand Eagle 2025), kurios yra didesnių pratybų „Kvadriga 2025“ (angl. Quadriga 2025) dalis.
Šių pratybų tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą.
Vokietijos kariuomenė didindama operacinę parengtį didelį dėmesį skiria logistikos ir aptarnavimo procedūroms, nes kol Lietuvoje dislokuota 45-oji brigada pasieks pilną operacinį pajėgumą, 37-oji brigada budi Vokietijoje ir prireikus nedelsiant būtų perdislokuojama į Lietuvą.
Vokietijos 37-osios šarvuočių pėstininkų brigada priklauso Vokietijos 10-ajai šarvuotajai divizijai ir yra aukščiausios operacinės parengties Vokietijos kariuomenės brigada.
Pratybose dalyvauja apie 2 tūkst. Vokietijos 37-osios šarvuočių pėstininkų brigados karių bei 1 000 vienetų karinės technikos, kurie sausuma, geležinkeliais, jūra ir oru atvyko į Lietuvą.
Šis manevras leidžia nustatyti, kaip greitai Vokietijos kariuomenė gali perdislokuoti savo pajėgas ir prisidėti prie Lietuvos kariuomenės ginant Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą, taip pat padeda išlaikyti aukštą kovinio parengtumo lygį padaliniuose.
Vokietijos kariuomenės pratybose „Kvadriga 2025“ dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes, esančias prie Baltijos jūros, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją ir Kanadą.
Didelis dėmesys pratybose Lietuvoje skiriamas pajėgų perdislokavimui keliais, geležinkeliais ar jūra – pratybos „Brave Blue“, degalų tiekimui – pratybos „Safety Fuel“ – ir geriamojo vandens tiekimui, taip pat svarbios infrastruktūros apsaugai sausumoje, ore, jūroje ir kibernetinėje erdvėje.
