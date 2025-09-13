Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

S. Skvernelis kritikuoja D. Šakalienę: mažiausios krizės atveju matome pasimetimą ir baimę

2025 m. rugsėjo 13 d. 12:17
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė, ELTA
Lenkijai trečiadienį numušus šalies oro erdvę kirtusius Rusijos dronus, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis pripažįsta abejojantis, ar panašaus masto incidento atveju Lietuva sugebėtų sureaguoti tinkamai. Politikas mano, kad esant krizinėms situacijoms paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neturi reikiamų profesinių ir asmeninių savybių reaguoti šaltai ir nepasiduoti baimei.
Daugiau nuotraukų (5)
„Bet kokios mažiausios krizės atveju tikrai matome tam tikrą pasimetimą ir baimę“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė D. Šakalienė.
„Kalbant apie šitą situaciją, kada mes ne kare, bet (...) arti karo, tai krašto apsaugos ministras turi turėti kitokias asmenines, dalykines ir profesines savybes, kad mes galėtume visiškai saugiai jaustis“, – pridūrė jis.
Politikas neslepia, kad jam abejonių kelia ir šiuo metu numatytas algoritmas, kad sprendimą dėl oro erdvę pažeidusio objekto numušimo, priimtų būtent ministras.
„Po tų istorijų, kurios buvo, kai dronai kirto mūsų sieną, buvo priimtas algoritmas, (...) kad visgi telefoniniu skambučiu tą sprendimą priims krašto apsaugos ministrė. Tai man nekelia pasitikėjimo šitas algoritmas ir jo patikimumas“, – pripažino S. Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė keliolika rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)
Saulius SkvernelisDovilė ŠakalienėSeimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.