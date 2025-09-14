Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Etikos sargų akiratyje – beždžionėmis rinkėjus pavadinęs „aušrietis“ K. Neimantas

2025 m. rugsėjo 14 d. 10:21
Austėja Paulauskaitė, ELTA
Antradienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl „Nemuno aušros“ atstovo Karolio Neimanto pasisakymų. Siekiama išsiaiškinti, ar dalį rinkėjų beždžionėmis pavadinęs parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Yra persiųstas Palangos miesto savivaldybės Etikos komisijos skundas dėl Seimo nario Karolio Neimanto įrašo socialiniame tinkle, dalį rinkėjų pavadinant beždžionėmis“, – kalbėjo posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė.
Savo ruožtu liberalas Arminas Lydeka pažymėjo matantis būtinybę pradėti tyrimą ir išsiaiškinti visas situacijos aplinkybes.
„Kaip supratau iš papildomos informacijos, laiško, kurį mums persiuntė Karolis (…), tai jis ir pats užsimena apie tai, kad reikia papildomos informacijos, papildomai sulaukti argumentų, tik jis daro priešingą išvadą, kad (reikia – ELTA) nepradėti tyrimo“, – posėdžio metu kalbėjo liberalas.
„Siūlau pradėti tyrimą“, – pridūrė jis.
Sprendimas pradėti tyrimą buvo priimtas bendru komisijos narių nutarimu. Išvadas parengti pavesta konservatoriui Jurgiui Razmai ir socialdemokratui Audriui Radvilavičiui.
Liepos pabaigoje naujienų portalas Diena.lt skelbė, jog K. Neimantas feisbuko grupėje „Vieninga Palanga“ gyventojus išvadino beždžionėmis.
„Pabandysiu atsakyti tiek beždžionėms tiek normaliems ir kultūringiems asmenims“, – naudodamas Seimo nario feisbuko paskyrą rašė parlamentaras.
 
Karolis NeimantasNemuno aušraSeimo Etikos ir procedūrų komisija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.