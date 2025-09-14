S. Skvernelis mano, kad D. Šakalienė slepia informaciją: ragina NSGK aiškintis situaciją dėl dronų

„Manau, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas savo artimiausioje darbotvarkėje turėtų šį klausimą iškelti ir gauti labai aiškius atsakymus. Nes tai, ką mes matome – yra baugu. Aš tikrai neabejoju mūsų kariuomene, mūsų kitomis žinybomis, kurios „Zapad“ pratybų metu sustiprintai saugo mūsų sieną. Tačiau aš labai dvejoju ir man kelia nerimą politikų noras slėpti (informaciją – ELTA)“, – LRT televizijai sakė S. Skvernelis.
Apie tai, kad du neidentifikuoti orlaiviai galimai buvo įskridę į Lietuvos teritoriją, šią savaitę skelbė vokiečių leidinys „Bild“.
Į opoziciją perėjusių Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderio teigimu, jei, visgi, tokia informacija slepiama, už tai veikiausiai yra atsakinga krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Kariuomenė paneigė, bet mes žinome, kad kariuomenė neigia arba tyli vien dėl to, kad tokia yra ministrės Šakalienės valia ir nurodymas. Tai tampa vieša paslaptimi – tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje. Kaip daromas spaudimas, kaip šokdinami karininkai, generolai, kad būtų informacija dozuojama, kad nepakenktų ministrės įvaizdžiui“, – sakė S. Skvernelis.
„Noras slėpti visą šią informaciją ir neadekvačiai reaguoti į iškilusias grėsmes – tai, manau, yra didelė grėsmė mūsų visų saugumui“, – akcentavo jis.
Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Saulius SkvernelisDovilė ŠakalienėSeimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
