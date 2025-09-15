R. Žemaitaitis pasiekė savo? M. Sinkevičius ir I. Ruginienė pas jį eis su pasiūlymu

LSDP valdyboje tartasi, ką daryti toliau, kaip išsaugoti koaliciją, kad patenkinti liktų ir „aušriečiai“, ir prezidentas.
R.Žemaitaitis taip supyko, kad pareiškė naujų kandidatų nebeteiksiantis, vėliau toną kiek sušvelnino ir užsiminė, jog teikiami galėtų būti nebent partijos nariai. Šalies vadovas dar pernai pasakė, kad šios politinės jėgos partinių kandidatų netvirtins. Tą patį pirmadienį pakartojo jo patarėjas Frederikas Jansonas.
Po partijos valdybos posėdžio socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė pirmadienį spėjęs apsikeisti nuomonėmis ir su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, ir su valstiečių pirmininku Aurelijumi Veryga, ir su pačiu R.Žemaitaičiu.
Su A.Veryga jų nuomonės dėl esamos padėties esą visiškai sutapo, su R.Žemaitaičiu – ne visai.
„Mes gal šiek tiek nustebę, kad R.Žemaitaitis taip impulsyviai ir emocionaliai reaguoja į dviejų kandidatų nepatvirtinimą. Mes manome, kad tikslingiausia būtų teikti naujus kandidatus, kuriuos su savo bendruomene jis tikrai gali pasiūlyti. Tame situacijos paralyžiaus, didelės problemos nematome“, – teigė M.Sinkevičius.
Jis kartu su I.Ruginiene antradienį ryte ketina susitikti su koalicijos partneriais Seime ir kalbėtis, kaip išeiti iš šios krizės.
„Rytoj I.Ruginienė ir aš keliausiu į „Nemuno aušros“ frakciją gyvai pasikalbėti apie susidariusią situaciją, apie jų vertinimą situacijos ir apie tai, kaip būtų įmanoma išeiti iš šitos situacijos jei ne maksimaliai, tai bent jau taip, kad tenkintų koalicijos partnerius ir mes galėtume sėkmingai pradėti darbą, kitą savaitę patvirtinant Vyriausybės programą, prisiekiant Ministrų kabineto nariams ir judant į priekį“, – nurodė LSDP lyderis.
Anot jo, „Nemuno aušra“ naujas kandidatūras turėtų pateikti per antradienį, nes norima jas pasitvirtinti per šią savaitę, kad G.Nausėda spėtų susitikti su kandidatais – kitą savaitę prezidentas esą bus išvykęs.
„Dekretas su 14 pavardžių, pageidautina, vėliausiai pasaulį turėtų išvysti šį penktadienį“, – tvirtino socialdemokratas.
M.Sinkevičius ir I.Ruginienė antradienį ketina įtikinėti R.Žemaitaitį ne tik teikti naujus kandidatus, bet ir kad jie būtų nepartiniai, kaip reikalauja G.Nausėda.
„Aš pajuokavau, kad atsinešime saldainių, bet, matyt, saldainių gali neužtekti. Taip, mes manome ir tikrai raginsime „Nemuno aušros“ bendruomenę, jos lyderį teikti kandidatus, naujus kandidatus – ar partinius, ar ne, visi žinome, ką prezidentas pasakė ir arba norime tai girdėti, to paisyti, arba galime apsimesti, kad tai nebuvo pasakyta. Arba galime tai girdėdami to nepaisyti – čia jau teikiančiųjų valia suprantant, kokios gali būti reakcijos ir vertinimai“, – sakė jis.
Be kita ko, neatmetamas ir scenarijus, kad socialdemokratai gali apsikeisti ministerijomis su „aušriečiais“ – sau galėtų pasiimti Energetikos ministeriją, jiems atiduoti kažkurią iš sau pavaldžių.
Kitaip tariant, „socdemai“ pasiaukotų, kad tik negriūtų koalicija.
„Aš to neatmesčiau. Jeigu „Nemuno aušra“ tai matys kaip judėjimo į priekį pagrindą, manau, kad mes rytoj susitikę apie tai ir pasikalbėsime. Jeigu jie taip norės, siūlys, reaguodami į jų siūlymą tikrai kalbėsimės, tikrai neatmesime“, – komentavo M.Sinkevičius.
Lrytas žiniomis, R.Žemaitaitis siūlo socialdemokratams pasiimti Energetikos ministeriją su G.Nausėdos trokštamu Žygimantu Vaičiūnu, o jiems atiduoti, pavyzdžiui, Susisiekimo ministeriją.
„Socdemai“ nėra labai patenkinti tokiu kompromisu, nes tai būtų jų pačių pralaimėjimas – atiduotų ministeriją, kuriai jau turi radę žmogų, ir sau turėtų pasiimti su demokratų paliktu Ž.Vaičiūnu.
Ar jaučia iš R.Žemaitaičio geranoriškumo ženklų, kad šis yra linkęs susitarti?
„Mes rytoj, manau, kad ir išsiaiškinsime. Rytas protingesnis už vakarą. Manau, kad emocijos nuslūgo, pasikalbėsime su visa bendruomene, nes kartais matome skirtingų signalų iš frakcijos kolegų“, – teigė M.Sinkevičius.
Nors R.Žemaitaitis grasina trauktis, patys „aušriečiai“ kalba atsargiau, – mano, kad reikėtų dar bandyti tartis ir neskubėti trankyti durimis.
Socialdemokratų pirmininkas pažymėjo išgirdęs iš R.Žemaitaičio, kad šis planuoja teikti naujus kandidatus.
Mindaugas SinkevičiussocialdemokrataiRemigijus Žemaitaitis
