G. Nausėda apie NATO misiją „Eastern Sentry“: tai bus efektyvi priemonė

„Gal taip skambiai nepavadinčiau, kad jis („Eastern sentry“ – ELTA) įgyvendins oro gynybos modelį, tačiau detekcine ir procedūrų prasme, aš manau, tai bus tikrai efektyvi priemonė“, – pirmadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Manau, kad tikrai sugebėsime tinkamai pasirengti ir tinkamai atremti tokio pobūdžio iššūkius“, – akcentavo šalies vadovas.
G. Nausėda pažymėjo būtinybę pasiruošti provokacijoms ir dronų įskridimams į šalies oro erdvę.
„Tai siejau daugiau su „Zapad“, tačiau mes matome, kad Putinas nusprendė patestuoti NATO, kaip organizacijos, atsparumą“, – turėdamas omenyje incidentą Lenkijoje kalbėjo G. Nausėda.
Kaip jau skelbta, NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po praeitą savaitę fiksuoto Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.
„NATO inicijuoja (operaciją) „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.
Teigta, kad šioje misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
M. Rutte pažymėjo, kad pastiprinimas apims labiau tradicinius karinius pajėgumus ir elementus, skirtus spręsti iššūkius, susijusių su bepiločiais orlaiviais.
Jis pridūrė, kad NATO vis dar vertina, ar Rusija sąmoningai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tačiau pakartojo, jog bet kokiu atveju tai yra neapgalvota ir nepriimtina.
