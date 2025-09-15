Smūgis R. Žemaitaičiui: G. Nausėda atmetė P. Poderskio ir M. Jablonskio kandidatūras

Šalies vadovas kreipėsi į paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę, prašydamas pateikti naujas kandidatūras.
Kaip teigiama Prezidentūros pirmadienį išplatintame pranešime, atmesdamas teiktas kandidatūras G.Nausėda pabrėžė, kad naujai paskirti ministrai privalo nekelti nė mažiausių abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
Apie tai, kad G.Nausėda netvirtins jam pateiktų P.Poderskio ir M.Jablonskio kandidatūrų, pirmasis dar penktadienį pranešė portalas Lrytas.
Lrytas šaltinių žiniomis, I.Ruginienė dar ketvirtadienį vakare buvo informuota, kad šios kandidatūros prezidento filtro nepraeis.
Laukiama, kokia bus „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio reakcija.
Ketvirtadienį sužinojęs, kad paskirtoji premjerė palaiko G.Nausėdos siūlomą scenarijų – tvirtinti P.Poderskį, jei bus paliktas Žygimantas Vaičiūnas – ir greičiausiai jau turėdamas informacijos apie prezidento barjero nepraeisiantį M.Jablonskį, R.Žemaitaitis vėl pareiškė apie galimybę trauktis iš koalicijos.
Šaltinių žiniomis, R.Žemaitaitis siūlo socialdemokratams alternatyvą – pasiimti energetikos ministeriją sau ir palikti joje Ž.Vaičiūną, o jam perleisti susisiekimo ministeriją, į kurią „socdemai“ delegavo viceministrą Jurą Taminską.
Kaip jau skelbė Lrytas, remdamasis savo šaltiniais, G.Nausėda būtų sutikęs aplinkos ministru vėl skirti P.Poderskį, jei energetikos ministru galėtų likti Ž.Vaičiūnas. Su tokiu scenarijumi linkusi sutikti I.Ruginienė, bet ne R.Žemaitaitis, kuris nenori sau pavaldžioje ministerijoje Sauliaus Skvernelio šešėlio.
Lrytas žiniomis, „aušriečiai“ jau kalba apie galimybę teikti partinius asmenis ir taip dar labiau įsiutinti prezidentą.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaInga Ruginienė
