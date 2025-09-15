Jis taip pat šantažu vadina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užuominas apie pasitraukimą iš koalicijos, jei tie ministrai prezidento filtro visgi nepraeis.
„Taip, aš turiu sprendimą, tačiau aš dabar jį noriu įgarsinti paskirtajai premjerei. Žiūrėsime, reikia judėti į priekį“, – pirmadienio rytą sakė G.Nausėda.
„Po to jūs būsite pirmieji, kurie išgirsite tą sprendimą. Įvertinęs visą informaciją, kurią turiu, aš sprendimą priėmiau“, – žurnalistams nurodė šalies vadovas.
Tuo metu „aušriečių“ lyderio R.Žemaitaičio užuominas apie tai, kad nepaskyrus jų deleguotų ministrų automatiškai nutrūks koalicinė sutartis, G.Nausėda pavadino šantažu.
„Be abejo, kad tai yra šantažas, bet aš jau nebespėju sekti jo šantažų serijų, nes tai jau turbūt kokia ketvirtoji serija. Laukime tęsinio“, – kalbėjo prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį „Nemuno aušros“ lyderis R.Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė.
Tiesa, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tvirtino, kad socialdemokratų R.Žemaitaičio šantažas negąsdina.
„Mūsų toks šantažas negąsdina. Jei kažkas galvoja, kad tai išgąsdins – tai mūsų negąsdina. Mes koncentruojamės į darbus ir norime greičiau juos pradėti“, – penktadienį Eltai sakė I.Ruginienė.
„Man nepatinka šantažai, aš esu konstruktyvus ir dalykiškas žmogus. Man patinka, kai mes dalykiškai sprendžiame klausimus.
Man atrodo, kad „Nemuno aušros“ frakcijai reikia detaliai ir ramiai apgalvoti, apsvarstyti ir tik tada padaryti sprendimus. Juo labiau, kad aš viešai jokių sprendimų negirdėjau. Pasakymas, kad gali būti ir gali nebūti, kol kas man nieko nesako. Pati jokių signalų negavau, kad „Nemuno aušra“ išeina iš koalicijos“, – pridūrė ji.
I.Ruginienės teigimu, ji ir jos atstovaujama partija nenori, kad „aušriečiai“ pasitrauktų iš performuotos valdančiosios daugumos. Be to, anot paskirtosios premjerės, kol kas ir ji pati aiškių indikacijų iš R.Žemaitaičio apie pasitraukimą nesulaukė.
Savaitės pradžioje G.Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M.Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P.Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
