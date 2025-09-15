G. Nausėda: koalicija su „Nemuno aušra“ dar įmanoma

„Iš abiejų ministrų norėjosi labai aiškių akcentų, kaip jie ketina ginti viešąjį interesą, ypač energetikoje, nes matome, kad tuo pat metu vyksta labai nemažai teisinių ginčų, kuriuos privačios bendrovės kelia „Litgrid“, ESO, kitų valstybės projektus įgyvendinančių institucijų atžvilgiu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė G. Nausėda.
„Todėl visi turi labai gerai suprasti, kad viešasis interesas yra tas prioritetas, kuris turi būti ministrui šventas. Kadangi tokios garantijos, kad viešasis interesas prieš privatųjį interesą bus ginamas šimtu procentų, negavau, priėmiau tokį sprendimą, kokį priėmiau“, – pabrėžė šalies vadovas.
G. Nausėdos teigimu, jis neturėjo „specialaus nusistatymo“ prieš „Nemuno aušros“ teikiamus kandidatus, ką esą parodo ir patvirtinta į žemės ūkio ministrus deleguojamo Andriaus Palionio kandidatūra.
Prezidento teigimu, dabar žemės ūkio viceministro pareigas einantis politikas sudarė „viešąjį interesą ginti ketinančio“ kandidato įspūdį.
„Taip kad vis dar viliuosi, kad vis dar įmanoma rasti tokius kandidatus, kurie atitiktų (…) aukštus ministrui keliamus reikalavimus“, – pridūrė prezidentas.
Anot G. Nausėdos, šalies vadovas pagal Konstituciją turi pareigą atrinkti tokius kandidatus, dėl kurių vėliau nekiltų abejonių, mat prireikus savo iniciatyva jų atleisti negalėtų – tam reikėtų premjero teikimo.
„Štai kodėl svarbu šiame etape priimti tokius sprendimus, kurių vėliau nereikėtų gailėtis“, – pažymėjo jis.
Valstybės vadovas mano, kad koalicija su „Nemuno aušra“ dar įmanoma
Prezidentas tikina, kad nepaisant to, jog atmetė „Nemuno aušros“ siūlytus kandidatus į energetikos bei aplinkos ministrus, sėkminga valdančioji koalicija su „aušriečiais“ – dar įmanoma.
„Aš manau, kad visokiausi variantai įmanomi. Įmanomas ir dabartinis koalicijos variantas, tačiau žmonės turi labai gerai suvokti savo atsakomybę prieš Lietuvą ir suvokti, kokių ministerijų portfelius jie perima į savo dispoziciją“, – aiškino G. Nausėda.
„Ministerija yra nepaprastai sudėtingas organizmas ir, deja, matau, kad „Nemuno aušros“ deleguoti ministrai (praėjusioje Vyriausybėje – ELTA) susidurdavo ne tik su politine tos ministerijos kontrole, bet ir su smulkmenišku kišimusi į operatyvinę ministerijos veiklą, kaip visokiausių žmonių įdarbinimo mėginimas vidurinėse valdymo grandyse. Tai tikrai nėra politinė ministerijos kontrolė. Padarius išvadas, galima būtų pradėti kitaip žiūrėti į procesus“, – tikino valstybės vadovas.
Tikina, kad Žemaitaitis trukdo atlikti prezidento konstitucines pareigas
G. Nausėda anksčiau pirmadienį šantažu pavadino „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymus apie tai, kad prezidentui nepatvirtinus kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus buvo sulaužyta koalicinė sutartis.
Valstybės vadovas mano, kad parlamentaras už savo elgesį turės prisiimti politinę atsakomybę ir pripažįsta, kad „aušrietis“ trukdo jam atlikti prezidento pareigas.
„Pirmiausia, teks prisiimti politinę atsakomybę. Tiesa, jei tai kartosis, galimas dalykas, kad teks galvoti apie kitokio pobūdžio atsakomybę. Tai, kas dabar vyksta, yra trukdymas man atlikti savo konstitucines pareigas“, – pareiškė G. Nausėda.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Gitanas NausėdaNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
