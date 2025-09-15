Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugsėjo 15 d. 17:19
G. Nausėdos antausio sulaukęs R. Žemaitaitis daro vieną klaidą: tai gali grįžti bumerangu
2025 m. rugsėjo 15 d. 17:19
Lrytas Premium nariams
„Nemuno aušra“ prezidento Gitano Nausėdos malonės taip ir nesulaukė – šalies vadovas be gailesčio atmetė net ir nepartinius jų kandidatus į Aplinkos ir Energetikos ministerijas.
Daugiau nuotraukų (13)
Nemuno aušra
Remigijus Žemaitaitis
Gitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių