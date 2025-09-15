„Taip, paaiškino, yra tokių, kaip ir sakiau... Prezidentas turėjo ilgesnį laiką susipažinti su įvairių tarnybų atėjusia informacija, pasišnekėti detaliau su kandidatais. Prezidento argumentai skamba tikrai rimtai“, – nurodė I.Ruginienė.
Ji turėjo ką atsakyti į Remigijaus Žemaitaičio pareiškimą, esą G.Nausėda, atmesdamas minėtus kandidatus, ją pažemino ir dėl jos Seimas turėtų balsuoti iš naujo, o koalicinė sutartis – negalioja.
„Pirmiausia, ne R.Žemaitaitis mane paskyrė, ne jis ir atleis. Koalicinė sutartis galioja. Visiškai šitie procesai jos neįtakoja“, – aiškino I.Ruginienė.
Ar jaučiasi pažeminta?
„Nesijaučiu. Pateikiau geriausia, ką tuo metu turėjau. Nepamirškime, kad procesas buvo sudėtingas. Buvo paskutinė diena, kada turėjo išeiti dekretas. Tai mes tikrai negalėjome užgaišti nė 5 minučių. Paskutinę minutę buvo pateiktas sąrašas ir detalesnio tyrimo eigoje paaiškėjo, kad tie du kandidatai netinka.
Man atrodo, kad reikia tiesiog nusiraminti, nustoti politikuoti, o pradėti imtis darbų ir ieškoti tinkamų kandidatų“, – atsakė paskirtoji premjerė.
Dabar ji iš R.Žemaitaičio laukia naujų kandidatūrų į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – ragina paskubėti ir žiūrėti į procesą rimtai.
„Labai norėčiau, kad partneriai žiūrėtų į šitą procesą labai rimtai, nes Vyriausybės suformavimas yra ne šiaip interesų būrelio susiėjimas, o rimtas procesas. Vyriausybės programa paruošta ir turime imtis darbų. Tai reiškia, kad, kaip buvo numatyta priesaika 23 dieną, mes turime tilpti į šituos laiko rėmus.
Kiekvieno partnerio yra pagrindinė atsakomybė pateikti tuos kandidatus, kurie yra tinkami“, – nurodė I.Ruginienė.
Paskirtoji premjerė įspėjo, kad grasinimais ir šantažu R.Žemaitaitis jos neįbaugins: „Aš kaip sakiau, man tikrai jokie grasinimai nebaisūs ir manęs nepaveiks. Mane gali paveikti tarimasis, apsikeitimas argumentais. Bet ne grasinimai ir šantažas.“
Ką darys, jei R.Žemaitaitis, kaip minėjo anksčiau, neieškos ir nepateikinės naujų kandidatūrų?
„Tai tada susėsime ir spręsime. Šiandien vakare turėsime savo partijos valdybą. Matyt, priimsime pagrindinius sprendimus. Reikia kalbėtis su partneriais. Jeigu neturi kandidatų, reikėjo tą faktorių įsivertinti prieš einant į koaliciją“, – nurodė I.Ruginienė.
Ji pabrėžė, kad pastarosiomis savaitėmis iš R.Žemaitaičio buvo sulaukusi ir daugiau kandidatų, bet jie nepraėjo jos pačios filtro.
„Pirmiausia aš turiu žinoti pavardes ir žmones, kurie bus teikiami, nes, teisingumo dėlei, turiu pasakyti, kad per šitas dvi savaites buvo teikiamos įvairios pavardės, kurios nepraėjo ir mano filtro. Jeigu tos pavardės vėl bus teikiamos, jos vėl nepraeis filtro“, – įspėjo socialdemokratė.
Paklausta, ar teiktų prezidentui partinius „Nemuno aušros“ kandidatus, I.Ruginienė atsakė – „man nėra kriterijus, prezidentui yra“.
„Tikrai buvo, bet tai nebuvo tinkami žmonės“, – pasiteiravus, ar R.Žemaitaitis jau buvo bandęs jai nešti partinių pavardes, pripažino ji.
Socialdemokratai, anot paskirtosios premjerės, nelinkę keistis ministerijomis su „Nemuno aušra“.
Ji teigė vis dar matanti tolesnį darbą dabartinės koalicijos rėmuose.
„Su manimi galima susitarti, bet šantažas ir grasinimai – tikrai ne tas kelias“, – konstatavo I.Ruginienė.
Inga RuginienėNemuno aušraLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
